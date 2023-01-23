Диетолог Стеценко рассказала о полезных и вредных свойствах сыра

Такой продукт как сыр является великолепным источником белка, но гипертоникам он может вредить как слишком соленый.Врач-диетолог Екатерина Стеценко перечислила в интервью полезные и вредные свойства сыра. Специалист отметила, что продукт делает полезным высокое содержание белка и микроэлементов (фосфор, кальций), которые благоприятно влияют на работу организма.«Сырные белки по составу аминокислот близки к белкам тканей и органов человека, поэтому они считаются самыми полезными. Также в сыре содержатся незаменимые аминокислоты – лизин и метионин, триптофан», - рассказала диетолог .Кроме того, сыр является поставщиком витаминов А, D и группы В (В1, В2, В12). Данные микроэлементы играют большую роль в поддержании иммунитета и неврологического здоровья.В то же время, обратила внимание Стеценко, сыр является продуктом, который содержит много жира и калорий. Если есть его без учета данной особенности, то здоровье наверняка пострадает, а также произойдет прибавка в весе. Диетолог предупредила, что человек не должен съедать более 70 граммов жира за день.«30–50 граммов сыра в день достаточно для пользы. Если же нужно ограничивать жир в рационе, то рекомендуется сыр не больше 30% жирности, а еще лучше — не больше 20%», - объяснила Екатерина Стеценко.Диетолог подчеркнула, что характерный свойством сыра является его насыщенность солью, чьи высокие дозы пагубно сказываются на состоянии сосудов, давлении и противопоказаны людям с гипертонией, излишками веса. Кроме того, при слишком активном потреблении соли из организма быстрее вымывается кальцийВредным сыр может оказаться и для людей с такими проблемами, как артрит, склонность к мигреням. Сыр может способствовать обострениям суставных болей из-за большого количества белка и головных болей – из-за содержания в нем тирамина.По мнению Стеценко, наиболее полезными являются белые сыры, в частности, адыгейский, – в них меньше жира и соли.