Шесть минут интенсивных упражнений повышают уровень жизненно важной молекулы мозга

Всего шести минут высокоинтенсивных упражнений достаточно, чтобы в мозге вырабатывался ключевой белок, который играет важную роль в формировании, функционировании и памяти мозга, а также участвует в развитии нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера. Соответствующее исследование было опубликовано в Journal of Physiology.Рассматриваемый специализированный белок называется мозговым нейротрофическим фактором (BDNF), и он способствует как росту, так и выживанию нейронных клеток в головном мозге, а также способствует развитию новых связей и сигнальных путей.Исследователи отметили, что очень важно изучение немедикаментозных подходов, которые могут сохранить способность мозга, которую люди могут использовать для естественного увеличения BDNF, а это, в свою очередь, может помочь в здоровом старении.Добровольцы, участвующие в исследовании, должны были пройти три теста: 20 часов голодания, 90 минут спокойной езды на велосипеде или 6 минут энергичной езды на велосипеде. Это помогло ученым выяснить, что из этого лучше всего генерирует BDNF.Кратковременный и интенсивный всплеск циклов показал наилучшие результаты с точки зрения производства BDNF. Фактически, он повысил уровень BDNF в крови в четыре или пять раз по сравнению с небольшим увеличением после легких упражнений и отсутствием изменений при голодании.Теперь ученые планируют выяснить, почему происходит именно. Пока же они считают, что высокоинтенсивные упражнения можно использовать как удобный и недорогой способ поддержания здоровья мозга и защиты от развития болезней.Возможно, эти результаты можно объяснить увеличением количества тромбоцитов в крови, естественным образом возникающим при физических нагрузках. Тромбоциты хранят большое количество BDNF, что может объяснить всплеск, совпадающий с интенсивным циклом.В качестве альтернативы, увеличение может быть вызвано переключением мозга между источниками топлива после интенсивных упражнений, говорят исследователи, заставляя организм использовать лактат, а не запасы глюкозы.Сейчас команда стремится добавить больше экспериментов, например, три дня голодания, чтобы увидеть, как это влияет на уровень BDNF в крови. Комбинированный эффект голодания и интенсивных упражнений — еще один потенциальный путь для изучения.Исследователи отметили, что сейчас становится все более очевидным, что физические упражнения полезны для здоровья мозга на всех этапах жизни.