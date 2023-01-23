Шесть минут интенсивных упражнений повышают уровень жизненно важной молекулы мозга
Рассматриваемый специализированный белок называется мозговым нейротрофическим фактором (BDNF), и он способствует как росту, так и выживанию нейронных клеток в головном мозге, а также способствует развитию новых связей и сигнальных путей.
Исследователи отметили, что очень важно изучение немедикаментозных подходов, которые могут сохранить способность мозга, которую люди могут использовать для естественного увеличения BDNF, а это, в свою очередь, может помочь в здоровом старении.
Добровольцы, участвующие в исследовании, должны были пройти три теста: 20 часов голодания, 90 минут спокойной езды на велосипеде или 6 минут энергичной езды на велосипеде. Это помогло ученым выяснить, что из этого лучше всего генерирует BDNF.
Кратковременный и интенсивный всплеск циклов показал наилучшие результаты с точки зрения производства BDNF. Фактически, он повысил уровень BDNF в крови в четыре или пять раз по сравнению с небольшим увеличением после легких упражнений и отсутствием изменений при голодании.
Теперь ученые планируют выяснить, почему происходит именно. Пока же они считают, что высокоинтенсивные упражнения можно использовать как удобный и недорогой способ поддержания здоровья мозга и защиты от развития болезней.
Возможно, эти результаты можно объяснить увеличением количества тромбоцитов в крови, естественным образом возникающим при физических нагрузках. Тромбоциты хранят большое количество BDNF, что может объяснить всплеск, совпадающий с интенсивным циклом.
В качестве альтернативы, увеличение может быть вызвано переключением мозга между источниками топлива после интенсивных упражнений, говорят исследователи, заставляя организм использовать лактат, а не запасы глюкозы.
Сейчас команда стремится добавить больше экспериментов, например, три дня голодания, чтобы увидеть, как это влияет на уровень BDNF в крови. Комбинированный эффект голодания и интенсивных упражнений — еще один потенциальный путь для изучения.
Исследователи отметили, что сейчас становится все более очевидным, что физические упражнения полезны для здоровья мозга на всех этапах жизни.
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