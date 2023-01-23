Что сделать уже сейчас, чтобы предотвратить сезонную аллергию
Сезонная аллергия связана с теми растениями, что опыляются ветром, а не насекомыми. Это многие деревья, луговые и сорные травы. Когда воздух насыщается их пыльцой, у чувствительных людей начинают слезиться глаза, течёт жидкая прозрачная слизь из носа и закладывает дыхательные пути.
Сезонная аллергия чаще всего возникает:
на берёзу;
амброзию;
вяз;
дуб;
орешник;
полынь;
лебеду.
Когда возникает сезонная аллергия
Сезонная аллергия обычно обостряется после того, как начинает таять снег. Точное время будет зависеть от сроков цветения растений, к которым чувствителен человек.
Выделяем три основных периода:
Весенний (апрель?май, когда опыляются деревья, такие как берёза и дуб).
Ранний летний (июнь — середина июля, когда цветут луговые травы и злаки, например рожь, овсяница и ежа).
Поздний летний (середина июля — сентябрь, когда зацветают сорные травы, например крапива и амброзия).
Кроме того, аллергия может быть на споры плесени, которые живут в земле. Тогда пик будет весной (в период таяния снега) и осенью (когда листья собирают в большие кучи).
Как предотвратить сезонную аллергию
Вы можете подготовить свой дом, пересмотреть привычки и даже уехать в самый тяжёлый период. А можете воспользоваться препаратами, назначенными аллергологом.
Заранее начать принимать лекарства против аллергии
Реакция сенсибилизации развивается как снежный ком: при контакте с триггерами в носу и пазухах становится больше слизи, которая фиксирует на себе пыльцу, и воспалительных клеток, которые обеспечивают такую реакцию. Поэтому уже начавшуюся аллергию остановить очень трудно. Так что лучше не тратить силы на бесполезную борьбу с симптомами, а помешать им развиться. Для этого можно заранее начать принимать антигистаминные и кортикостероиды. Они как бы отключат гиперреакцию на пыльцу, и жить станет проще.
Такое лечение нельзя назначать себе самостоятельно, поэтому начните с похода к аллергологу
Пройти аллерген?специфическую терапию
Аллерген?специфическая иммунная терапия (АСИТ) — это единственный метод, который действует на причину аллергии и позволяет надолго забыть о симптомах. Его суть в том, что организму сначала предлагают малейшие дозы раздражающего вещества, а потом постепенно увеличивают их, чтобы приучить тело правильно реагировать на триггеры.
При сезонной аллергии нужно начинать лечение заранее. Поэтому старайтесь найти аллерголога зимой, чтобы к нужному времени быть во всеоружии.
Продумать, как избегать триггеров
Избегать пыльцы легче, чем лечить проявления аллергии, так что заранее подготовьте план действий.
Измените привычки
Эти советы помогут подкорректировать образ жизни так, чтобы избегать триггеров:
Наибольшее количество пыльцы бывает в воздухе с утра, а также в сухие и ветреные дни. Поэтому, если вы занимаетесь спортом на улице, по возможности перенесите тренировки в помещение. А долгие прогулки планируйте после хорошего дождя, который прибьёт пыль с аллергенами к земле.
Избегайте работы в саду или огороде, пока длится сезон цветения.
Организуйте в квартире место, где вы сможете сушить постиранные вещи, чтобы к ним не прилипала пыльца на балконе или на улице.
Если вы обычно принимаете душ с утра, постарайтесь приучить себя делать это вечером, чтобы смывать пыльцу с тела и волос.
Если вы очень тяжело переносите сезон аллергии, запланируйте поездку в регион с другими растениями или другими сроками их цветения.
Следите за качеством воздуха в квартире
Так как пыльца любит забиваться в мягкие тканевые поверхности, подумайте о том, чтобы временно свернуть и убрать ковры. Проводить влажную уборку без них тоже будет проще.
Если позволяет кошелёк, можно технологически подготовить квартиру к нашествию пыльцы:
Поскольку лучше не открывать окна дома и в машине, а пользоваться кондиционером, заранее подумайте о его приобретении.
Если кондиционер уже есть, но его давно не чистили, вызовите мастера.
Присмотритесь к мойкам воздуха, которые собирают пыль и пыльцу.
Выберите пылесос с HEPA?фильтром.
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