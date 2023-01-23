Что сделать уже сейчас, чтобы предотвратить сезонную аллергию

Если правильно подготовиться, будет легче пережить цветение.Сезонная аллергия связана с теми растениями, что опыляются ветром, а не насекомыми. Это многие деревья, луговые и сорные травы. Когда воздух насыщается их пыльцой, у чувствительных людей начинают слезиться глаза, течёт жидкая прозрачная слизь из носа и закладывает дыхательные пути.Сезонная аллергия чаще всего возникает:на берёзу;амброзию;вяз;дуб;орешник;полынь;лебеду.Когда возникает сезонная аллергияСезонная аллергия обычно обостряется после того, как начинает таять снег. Точное время будет зависеть от сроков цветения растений, к которым чувствителен человек.Выделяем три основных периода:Весенний (апрель?май, когда опыляются деревья, такие как берёза и дуб).Ранний летний (июнь — середина июля, когда цветут луговые травы и злаки, например рожь, овсяница и ежа).Поздний летний (середина июля — сентябрь, когда зацветают сорные травы, например крапива и амброзия).Кроме того, аллергия может быть на споры плесени, которые живут в земле. Тогда пик будет весной (в период таяния снега) и осенью (когда листья собирают в большие кучи).Как предотвратить сезонную аллергиюВы можете подготовить свой дом, пересмотреть привычки и даже уехать в самый тяжёлый период. А можете воспользоваться препаратами, назначенными аллергологом.Заранее начать принимать лекарства против аллергииРеакция сенсибилизации развивается как снежный ком: при контакте с триггерами в носу и пазухах становится больше слизи, которая фиксирует на себе пыльцу, и воспалительных клеток, которые обеспечивают такую реакцию. Поэтому уже начавшуюся аллергию остановить очень трудно. Так что лучше не тратить силы на бесполезную борьбу с симптомами, а помешать им развиться. Для этого можно заранее начать принимать антигистаминные и кортикостероиды. Они как бы отключат гиперреакцию на пыльцу, и жить станет проще.Такое лечение нельзя назначать себе самостоятельно, поэтому начните с похода к аллергологуПройти аллерген?специфическую терапиюАллерген?специфическая иммунная терапия (АСИТ) — это единственный метод, который действует на причину аллергии и позволяет надолго забыть о симптомах. Его суть в том, что организму сначала предлагают малейшие дозы раздражающего вещества, а потом постепенно увеличивают их, чтобы приучить тело правильно реагировать на триггеры.При сезонной аллергии нужно начинать лечение заранее. Поэтому старайтесь найти аллерголога зимой, чтобы к нужному времени быть во всеоружии.Продумать, как избегать триггеровИзбегать пыльцы легче, чем лечить проявления аллергии, так что заранее подготовьте план действий.Измените привычкиЭти советы помогут подкорректировать образ жизни так, чтобы избегать триггеров:Наибольшее количество пыльцы бывает в воздухе с утра, а также в сухие и ветреные дни. Поэтому, если вы занимаетесь спортом на улице, по возможности перенесите тренировки в помещение. А долгие прогулки планируйте после хорошего дождя, который прибьёт пыль с аллергенами к земле.Избегайте работы в саду или огороде, пока длится сезон цветения.Организуйте в квартире место, где вы сможете сушить постиранные вещи, чтобы к ним не прилипала пыльца на балконе или на улице.Если вы обычно принимаете душ с утра, постарайтесь приучить себя делать это вечером, чтобы смывать пыльцу с тела и волос.Если вы очень тяжело переносите сезон аллергии, запланируйте поездку в регион с другими растениями или другими сроками их цветения.Следите за качеством воздуха в квартиреТак как пыльца любит забиваться в мягкие тканевые поверхности, подумайте о том, чтобы временно свернуть и убрать ковры. Проводить влажную уборку без них тоже будет проще.Если позволяет кошелёк, можно технологически подготовить квартиру к нашествию пыльцы:Поскольку лучше не открывать окна дома и в машине, а пользоваться кондиционером, заранее подумайте о его приобретении.Если кондиционер уже есть, но его давно не чистили, вызовите мастера.Присмотритесь к мойкам воздуха, которые собирают пыль и пыльцу.Выберите пылесос с HEPA?фильтром.