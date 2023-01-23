В Минздраве рассказали о последствиях выпитого алкоголя

По словам главного внештатного кардиолога Минздрава России Евгения Шляхто, не алкоголь определяет, насколько будет весело и хорошо на празднике, а радость от встречи и общения с близкими людьми.Так, утверждает врач, если на празднике человек "перебрал", то в скором времени у него участится пульс, возрастёт риск аритмии, повысится артериальное давление. А это впоследствии может привести даже к инсульту. Кроме того, медики доказали, что существует связь приема даже одной дозы алкоголя с риском развития аритмий у людей до 65 лет.- Известно, что злоупотребление алкоголя может вызвать около 200 различных заболеваний и травм. Во всем мире ежегодно умирает около 3 миллионов человек из-за злоупотребления алкоголем, но, даже зная о его вреде, люди продолжают пить и разрушать собственное здоровье. Безопасной дозы спиртного не существует.Специалист отметил, что к более долгосрочным эффектам после выпитого алкоголя относится нарушение работы печени. В частности, страдает система детоксикации. При этом долгое время сохраняется разбитость, отсутствие сил и энергии, снижается иммунитет, а также человек рискует заболеть респираторной вирусной инфекцией. При этом у людей старше 40 лет регулярное употребление спиртного связано с ростом риска развития сердечной недостаточности в 4,5 раза.Кардиолог уверен, что от алкоголя ночью сон становится поверхностным, а организм за этот период не может полноценно восстановиться.Шляхто советует дать организму достаточное количество витаминов и питательных веществ, чтобы быстрее прийти в норму после выходных. Также можно заняться быстрой ходьбой и легким бегом, плаванием и аквааэробикой или занятиями на велосипеде, чтобы быстрее почувствовать ощутимый положительный эффект.