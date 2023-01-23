6 полезных продуктов, которые вредят организму сильнее пирожных и конфет

Порой этикетка «полезно для здоровья и фигуры» — не больше чем маркетинговый ход. Разбираемся, какие продукты на самом деле не так хороши, как принято считать.Большинство людей делят еду на «полезную» и «вредную», стараясь концентрироваться только на первом варианте. Хотя такой подход и считается неправильным, говорят диетологи: демонизировать продукты нельзя. Есть можно все, даже если вы задались целью похудеть. Главное — контролировать порции и не забывать про физические нагрузки.- Конфеты, торты, пирожные — это еда с «пустыми» калориями. Особой ценности для организма они не представляют, но зато прекрасно прилипают к бокам и животу. Не стоит считать, что сладости — это абсолютное зло. Существуют продукты, которые могут нанести организму еще больше вреда, — говорит диетолог Триста Бест.Эксперты рассказали, какие «полезные» продукты точно не стоит включать в свой ежедневный рацион, несмотря на все уловки маркетологов.СухофруктыДавайте оговоримся сразу: это полезно только в умеренных количествах. Дело в том, что курага и чернослив могут содержать гораздо больше сахара, чем ваши любимые шоколадные конфеты.- Хотя фрукты обычно считаются здоровой пищей, сухофрукты часто содержат много сахара и калорий. Кроме того, они обычно меньше по размеру, поэтому их легче съесть больше, чем свежих фруктов и даже сладостей. Поэтому ешьте, но по чуть-чуть, — пояснила Бест.Гранола (мюсли)Когда мы думаем о полезном завтраке, то рука может сама потянуться за мюсли. Однако любые сладкие хлопья, в том числе и гранола, — это всего лишь углеводная бомба. Вы быстро захотите есть, к тому же в крови резко поднимется сахар.Хотите полезный завтрак, который не навредит фигуре? Тогда выбирайте овсянку, куриные яйца, зелень, авокадо и цельнозерновой хлеб.БатончикиВ магазинах можно найти батончики для быстрого перекуса: их делают из мюсли, шоколада, печенья. На пачке нередко красуется надпись «энергетические», «меньше сахара», «полезно для здоровья».- Однако такой батончик может содержать гораздо больше калорий, чем обычная шоколадка. Получается, пользы почти нет, зато съедите вы гораздо больше. И да, сахар может прятаться за другими названиями: фруктоза, декстроза, агава, сироп из коричневого риса, — говорит Триста Бест.Важно: действительно полезным перекусом может быть протеиновый батончик. Однако, опять же, надо смотреть на состав. В нем обязательно должен быть концентрат сывороточного белка, какао и как можно меньше других ингредиентов.ЙогуртЗдесь тоже польза будет зависеть от состава. Не доверяйте только этикетке — на ней может быть все, что угодно. Так, в большинстве йогуртов содержится около двух чайных ложек сахара плюс различные красители и ароматизаторы.Хотите получить пользу от йогурта? Покупайте натуральный белый продукт, а чтобы было вкуснее, можно добавить в него орехи, фрукты или ягоды.Готовые супыРазличные компании, которые выпускают готовые первые блюда, позиционируют их как «полезные для здоровья и фигуры». На самом же деле самый полезный суп — это тот, который вы сварите дома сами, контролируя его состав.- В готовых супах (особенно консервированных) может быть очень много соли, усилителей вкуса, но зато мало клетчатки и белка. Поэтому будьте внимательны и читайте состав продукта, — говорит диетолог Триста Бест.Заправка для салатаСам по себе салат — это прекрасное блюдо, которое точно принесет пользу здоровью. К сожалению, все его достоинства легко нивелировать одной лишь заправкой из магазина.Дело в том, что в готовых заправках много жира, соли, ароматизаторов, которые сводят всю пользу блюда на нет. Чтобы этого не случалось, заправляйте салат:оливковым маслом,сметаной,лимонным соком.