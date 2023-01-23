Боли в теле утром могут возникать из-за неправильной позы во сне или болезни

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Причинами болей в теле, которые ощущаются утром при пробуждении от сна, могут быть неправильная поза во сне, неподходящий матрас, а также скрытое воспаление.По данным Healthline, проснуться утром с болью в теле рискуют люди, спящие на животе. В такой позе человек вынужден поворачивать голову набок, чтобы вдыхать воздух. Таким образом, его шея скручивается, и если в скрученном положении она находится долгое время, боли могут возникать следствие мышечного напряжения. Ощущаться при этом они могут не только в шее, но и в голове, спине, челюсти.Кроме того, боли в теле утром могут возникать из-за имеющегося воспаления. Воспаление – это реакция иммунной системы на проникающие в организм бактерии или другие болезнетворные возбудители, а также повреждение ткани. Боль возникает, когда активизируются иммунные клетки цитокины, пытающиеся уничтожить то, что может вредить организму.В свою очередь, Фонд сна (Sleep Foundation) свидетельствует: одна из основных причин боли в теле по утрам – это сон на плохом матрасе. Такой матрас не обеспечивает телу нужную поддержку, провисает, скапливает в себе пыль, аллергены и насекомых.Помимо этого, боли в теле утром могут возникать из-за лишнего веса. При избыточной массе тела или ожирении может возникать дополнительное давление на спину и шею. Вдобавок это способствует нарушению дыхания во сне и развитию апноэ, жертвы которого часто плохо чувствуют себя после пробуждения.Основные медицинские причины. Помимо других проблем, объясняющих пробуждение с болью в теле, ее причиной могут быть следующие болезни и нарушения.Вирусные инфекции.Стресс, тревожные расстройства.Анемия.Дефицит витамина DВолчанка.Болезнь Лайма.Рассеянный склероз.Артрит.