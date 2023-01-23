Боли в теле утром могут возникать из-за неправильной позы во сне или болезни
По данным Healthline, проснуться утром с болью в теле рискуют люди, спящие на животе. В такой позе человек вынужден поворачивать голову набок, чтобы вдыхать воздух. Таким образом, его шея скручивается, и если в скрученном положении она находится долгое время, боли могут возникать следствие мышечного напряжения. Ощущаться при этом они могут не только в шее, но и в голове, спине, челюсти.
Кроме того, боли в теле утром могут возникать из-за имеющегося воспаления. Воспаление – это реакция иммунной системы на проникающие в организм бактерии или другие болезнетворные возбудители, а также повреждение ткани. Боль возникает, когда активизируются иммунные клетки цитокины, пытающиеся уничтожить то, что может вредить организму.
В свою очередь, Фонд сна (Sleep Foundation) свидетельствует: одна из основных причин боли в теле по утрам – это сон на плохом матрасе. Такой матрас не обеспечивает телу нужную поддержку, провисает, скапливает в себе пыль, аллергены и насекомых.
Помимо этого, боли в теле утром могут возникать из-за лишнего веса. При избыточной массе тела или ожирении может возникать дополнительное давление на спину и шею. Вдобавок это способствует нарушению дыхания во сне и развитию апноэ, жертвы которого часто плохо чувствуют себя после пробуждения.
Основные медицинские причины. Помимо других проблем, объясняющих пробуждение с болью в теле, ее причиной могут быть следующие болезни и нарушения.
Вирусные инфекции.
Стресс, тревожные расстройства.
Анемия.
Дефицит витамина D
Волчанка.
Болезнь Лайма.
Рассеянный склероз.
Артрит.
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