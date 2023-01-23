Уролог Садыков предупредил, что бани и сауны вредны для мужчин

Горячие бани и сауны не так полезны, как принято считать. Особенно, если речь идет о мужском здоровье. Так, по словам уролога-андролога Гусейна Садыкова, из-за горячей температуры ухудшается функционирование тканей яичек. Это может привести к бесплодию и снижению качества спермы, уверяет специалист.Для того, чтобы не навредить здоровью, температура для мошонки должна быть на два градуса ниже температуры тела, приводит слова эксперта «Газета.Ru».Это также касается любителей горячих ванн. Здесь из-за высоких температур также может возникнуть эректильная дисфункция и снизиться либидо.Поэтому специалист рекомендует тем, кто планирует беременность, отказаться от посещения бань, саун и горячих ванн. В остальных случаях рекомендуется снизить частоту визитов до двух раз в неделю.