Уролог Садыков предупредил, что бани и сауны вредны для мужчин
Для того, чтобы не навредить здоровью, температура для мошонки должна быть на два градуса ниже температуры тела, приводит слова эксперта «Газета.Ru».
Это также касается любителей горячих ванн. Здесь из-за высоких температур также может возникнуть эректильная дисфункция и снизиться либидо.
Поэтому специалист рекомендует тем, кто планирует беременность, отказаться от посещения бань, саун и горячих ванн. В остальных случаях рекомендуется снизить частоту визитов до двух раз в неделю.
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