Правила бани. Парьтесь на здоровье — с удовольствием и пользой

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Баня – наше любимое зимнее развлечение. Узнали у врача, профессионального банщика и эксперта по травам, как сделать процесс еще более полезным и приятным.Что полезнее — сауна, баня или хаммам? Как нужно париться, чтобы получить максимум пользы для здоровья и не навредить?Баня и кожаОсобое значение баня имеет для кожи. Это самый большой орган нашего тела, и через него вместе с потом и себумом (продуктом сальных желёз) выводятся токсины, среди которых химические соединения (фталаты, бисфенол А, пестициды, алкоголь и его метаболиты), тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий, никель). Парение в бане в несколько раз усиливает детоксицирующие функции кожи.Как баня влияет на здоровье?Баня положительно действует на организм во многих направлениях. С помощью согревающих процедур можно:расслабить мышцы и уменьшить мышечные боли;усилить синтез эндорфинов;улучшить сон;уменьшить окислительный стресс;увеличить скорость метаболизма и потребление кислорода, как при умеренной физической нагрузке;ускорить обновление клеток;снизить риски респираторных инфекций;восстановиться после физических тренировок.Что полезнее — баня, сауна или хаммам?Есть несколько вариантов бань, каждая их которых отличается в температуре воздуха, влажности и имеет свои особенности.Хаммам или турецкая баняТемпература воздуха 45-55 0С. А влажность воздуха достигает 100%. Является самим мягким видом парения, при этом все полезные свойства бани сохраняются. Поэтому посещать ее можно практически всем без ограничения.Финская саунаТемпература нагрева воздуха 70-100 0С, низкая влажность 10-20% и отсутствие пара. Такой вид парения считается более тяжелым для организма.Инфракрасная сауна (ИК)Относительно новая разновидность бани. Главное отличие от традиционной сауны заключается в том, что отсутствует нагревание воздуха. ИК-лучи проникают непосредственно в тело человека через кожу на глубину около 5 см и нагревают его изнутри. Сеанс длится 30 минут. Происходит поэтапное усиление потоотделения. После завершения сеанса потоотделение продолжается, организм постепенно отдаёт тепло, тем самым детоксикационный эффект пролонгируется. Считается, что в связи с более низкими температурами ИК-сауна безопаснее и легче переносится, чем обычная.БаняТемпература нагрева воздуха – в среднем 70 0С, влажность – от 40 до 70%. Эффективность банной процедуры выше, если вы пользуетесь веником (берёзовым, дубовым, эвкалиптовым, можжевеловым). Похлопывание веником оказывает тонизирующий, массажный эффекты, усиливает выведение токсинов.Парение с пользойПри посещении бани не забывайте пить достаточно жидкости: два стакана воды между каждыми заходами в баню. Хорошо употреблять травяные сборы (душица, мята, липа, эвкалипт, плоды шиповника). Во избежание перегрева рекомендуется пользоваться банными шапочками из льна, фетра, войлока. А вот закладывать в шапку снег для дополнительного охлаждающего эффекта не нужно. Смысла в этом нет – шапочка в достаточной степени защищает голову от перегрева.Контрастные процедуры после бани оказывают положительное влияние на сосудистый тонус, повышаются защитные функции организма. Главное в закаливании – это постепенность. Новичкам не следует подвергать организм резким перепадам температур. Сильный спазм сосудов в ответ на холод может негативно сказаться на кровоснабжении жизненно важных органов, прежде всего сердца и головного мозга.Кому нельзя в баню?Противопоказано посещать баню:При некоторых кардиологических заболеваниях (нестабильная стенокардия, неконтролируемая артериальная гипертония, тяжелый аортальный стеноз).При инфекционных заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры.При инфекционных заболеваниях кожи в период обострения.При активных онкологических процессах.Не рекомендуется при посещении бани употреблять алкоголь.Также рискованно чередовать баню с быстрым выходом на мороз у людей, недавно перенесших инфаркт миокарда.Идём в баню: ваш план действийВторая половина дняПрактика показывает, что каким бы расслабленным ни был день, а дела все равно найдутся. Поэтому лучше утром сделать все, что нужно, а вечером как следует отдохнуть и расслабиться. Планируйте время так, чтобы закончить парение за полтора-два часа до сна. За это время организм восстановится, и вы отлично выспитесь.Поешьте за полтора-два часа до баниПриходить на голодный желудок и страдать не стоит. Все-таки парение – это нагрузка на организм, хоть и приятная. Поэтому запланируйте полноценный прием пищи, а в процессе парения можно перекусить чем-нибудь легким – фруктами, сухофруктами, орехами, сыром.Частота посещения баниЗависит от индивидуальных особенностей. Начинать можно с одного раза в неделю продолжительностью по несколько минут. Далее постепенно увеличивать кратность и время пребывания до 2-3 раз в неделю.Находиться в парной рекомендовано от 5 до 15 минутВремя зависит от температуры, влажности и общего здоровья. Ориентироваться необходимо в том числе и на свой организм: затрудненность дыхания, учащенное (выше 120 ударов в минуту) или неровное сердцебиение, головокружение. Если вы плохо чувствуете свое тело, ориентируйтесь на потоотделение: в среднем, через 3 минуты после появления первого пота уже можно выходить из парной. Ноги желательно расслабить, чтобы не пережимались и не напрягались мышцы. Ноги стоит не опускать вниз, а вытянуть, чтобы тело нагревалось равномерно. Еще лучше париться лежа.Первый заход: 5-7 минутТерпеть, сжав зубы, не нужно. Правильная баня – это очень комфортный процесс, который направлен на то, чтобы вы отдохнули и расслабились. После прогрева рекомендуется принять теплый душ, с которым выходит большая часть токсинов. После этого нужно отдохнуть и выпить воды и теплого травяного чая. После первого захода не стоит обливаться ледяной водой или прыгать в прорубь: организм еще недостаточно прогрелся.Второй заход может быть чуть дольше – около 10 минутУже можно сделать легкое парение веником. Если жарко, можно подложить под голову веник, смоченный холодной водой. В процессе парения можно открыть дверь и проветрить, чтобы дать приток кислорода, или ненадолго выйти на улицу. Как бы вы ни парились – самостоятельно или с помощью профессионального банщика, – помните о том, что показатель, на который нужно ориентироваться, – ваш комфорт. После второго захода, если вы как следует разогрелись, уже можно приступать к контрастным процедурам.Третий заход – закрепляем эффект и внимательно следим за состояниемЕсли чувствуете, что перегрелись, можно принять прохладный душ, выйти на улицу, умыться холодной водой.Баня с травамиСобирать травы для бани лучше в период цветения, именно тогда они принесут максимальную пользу и аромат. Тут все зависит от вида травы, в средней полосе это с конца мая до середины августа. Лучше посмотреть природный календарь, ну или можно самому регулярно наведываться на поля у дачи и контролировать время, чтобы не пропустить... Если растение высокое, желательно срезать его на высоте 20 см от земли и в ясный сухой день – так проще растения засушить... И уже зимой, во время банной процедуры, добавлять в березовые веники. Или делать отвары.ОтварыОтлично подходят для банного чая, если у вас такой имеется. Для травяного отвара надо взять свежее или высушенное растение, обычно достаточно пары столовых ложек на литр воды. И варить до получаса, а затем добавить в банный чан. Эфирные масла можно использовать точно так же – по действию примерно равны отварам из сухих трав.ВеникиНародная истина гласит: лучше веника в бане – только два веника! Но веник можно сделать не только из привычных веток дуба или березы, а еще из трав! К тому же цветы и травы нежнее веток деревьев и еще наполняют ароматами помещение. Лучше всего для травяного веника подходят полынь и крапива. Полынь пьянит горечью, а еще снимает боль, действуя как анальгетик. Крапива же, как уверяют народные целители, помогает суставам, убирает боли в спине, не говоря о пользе для волос (недаром ее часто добавляют в шампуни).Травяная запаркаСамый эффективный способ применить травы в бане – сделать специальную травяную «запарку» – так называют воду, которую выплескивают на раскаленные камни, для пара. И тогда вся баня наполнится прекрасным, насыщенным и, что немаловажно, целебным ароматом! Конечно, травы можно сейчас купить в любой аптеке, но лучше всего заготовить их самому, и тогда вы точно будете в них уверены!Запарка – то же, что и отвар. Как готовится отвар: в отдельной емкости вскипятить 3-4 литра воды – на 100 г сухой травы. Траву нужно залить кипятком и довести до кипения. Потом кастрюлю следует накрыть крышкой и дать постоять на медленном огне еще около 10 минут – чтобы запарка настоялась. Чтобы получить целебный пар, нужно камни обдать сначала простым кипятком (они резко остужаются) и как раз в этот момент надо плеснуть отвар. Процесс можно повторить 2–3 раза! Еще перед этим на камни можно положить свежий еловый лапник, который даст отличный приятный аромат хвойного леса!Самые популярные травы для бани – зверобой, мята, полынь, цветы липы, чабрец, ромашка, шалфей, лаванда...Например, фитонциды зверобоя имеют противовирусное действие, а крапивные запарки – отличное средство для профилактики ОРВИ. В мяте содержится ментол, который растворяясь в пару, играет роль хорошего антисептика, да и просто освежает. В состав полыни входят аминокислоты и эфирные масла, которые повышают работоспособность и помогают снять стресс. Эффективнее использовать травы не по одной. Лучший эффект обеспечат травы, если их использовать в составе целебных сборов. Например, для бактерицидного действия годятся смеси с чабрецом, мятой и шалфеем... А для расслабляющего: тимьян, мята, ромашка, ель.