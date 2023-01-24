Что помогает стать стройнее женщинам после 40 лет?

Один из советов специалистов – нужно отказаться от алкоголя.

С возрастом поддерживать стройность или сбрасывать лишний вес становится труднее. Женщинам, которые после 40 лет хотят стать более стройными, важно контролировать присутствие в своем рационе некоторых продуктов – об этом изданию «Eat This, Not That!» рассказала шеф-повар Девин Александр.

Эксперт отметила, что для подтянутой фигуры нужен белок, именно с его потреблением связано наращивание и укрепление мышц. Кроме того, потребление белка ассоциируется с хорошим метаболизмом.

Жир в области после 40 лет особенно быстро накапливается в области живота «благодаря» употреблению спиртных напитков, дополнила Девин Александр. Желающим похудеть специалистка порекомендовала отказаться от алкоголя.

«Алкоголь обладает высокой калорийностью, к том же его часто употребляют с жирными, сладкими и солеными закусками, которые мешают процессу похудения».

Также стать стройнее женщинам после 40 лет помогает питье воды – ежедневно следует принимать по несколько стаканов. Количество углеводов в рационе является еще одной проблемой, которая должна быть решена, если хочется избавиться от излишков жира, особенно на животе.

«Сократите потребление крахмалистых углеводов, чтобы уменьшить тягу к сахару и избежать переедания. Найдите для себя несколько любимых десертов, которые не содержат много углеводов или сахара», - поделилась советов эксперт.

Одним из лучших заменителе сахара шеф-повар считает ягоды.
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