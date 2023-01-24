Исследование: вылазки на природу помогают укрепить психическое здоровье

Недостаточно просто смотреть на парк из окна квартиры — нужно выходить.Согласно новому исследованию учёных из Финляндии, частое пребывание на природе, в парках или садах может помочь снизить потребление рецептурных медикаментов и укрепить здоровье.Исследователи из Финского института здоровья и социального обеспечения, Университета Тампере в Финляндии и Университета Восточной Финляндии использовали данные примерно 6 000 жителей Хельсинки, принимающих лекарства от тревожности, бессонницы, депрессии, высокого давления и астмы.Всех участников в рамках анкетирования спрашивали, какие именно препараты они принимали, а также сколько «зелёных» и «синих» зон (природа на суше и вблизи озёр, рек и океанов) они могли наблюдать из своего дома и посещать.Оказалось, что три или четыре вылазки на природу в неделю снижали потребность в лекарствах для психического здоровья на 33%, для нормализации давления — на 36%, и от астмы — на 26%.При пяти посещениях природных зон шансы на то, что человеку потребуется приём лекарств, были ещё ниже. И эта корреляция прослеживалась вне зависимости от доходов людей и уровня образования, но размывалась при учёте индекса массы тела (ИМТ).Этот вывод согласуется с предварительными данными, подчёркивающими важность фактического использования зелёных насаждений в отношении психического здоровья, и предполагает, что то же самое верно и для других состояний здоровья, таких как астма и гипертонияУчёные понимают, что данных недостаточно, чтобы показать причину и следствие. Ведь стоит учитывать, что у людей с лучшим здоровьем больше возможностей и мотивации выходить на улицу. Однако это исследование всё же демонстрирует потенциальную связь, которую стоит изучить дальше, добавили исследователи.Эта работа также показывает, что простое созерцание природы не имеет такого же эффекта, как выход на улицу и посещение зелёных зон. Иными словами: совершайте вылазки в парки и за город почаще — это может быть одним из способов улучшить ваше здоровье.