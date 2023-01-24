Китайские учёные назвали компоненты пищи для снижения головной боли
Учёные Первой дочерней больницы Цзинаньского университета в Гуанчжоу (Китай) изучили связь между потреблением пищевых волокон и распространённостью сильной головной боли или мигрени. В работе, сообщает medicalxpress.com, они использовали данные Национального исследования здоровья и питания.
Исследователи обнаружили взаимосвязь между потреблением клетчатки и сильной головной болью или мигренью. В их выводах прозвучало, что при увеличении пищевых волокон, употребляемых в пищу, на 10 г в день, распространённость головной боли снижается на 11%. Правда, это оказалось справедливым не для всех групп: так, у лиц с индексом массы тела от 25 до 30 кг/м? такой взаимосвязи не наблюдалось.
Учёные указали, что это первое исследование, обнаруживающее связь между пищевыми волокнами и головной болью. Выяснилось, что увеличение богатых клетчаткой продуктов может защитить от сильной головной боли и мигрени. Однако, чтобы подтвердить эти выводы, требуются дополнительные проспективные исследования.
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