Диетический лайфхак значительно уменьшает закупорку артерий у 82%

Некоторые диетические изменения могут привести к столь же радикальному улучшению здоровья, как и медикаментозное лечение.Гиполипидемические препараты, такие как статины, стали основой лечения холестерина, но большое количество случаев можно исправить с помощью незначительных изменений образа жизни. Исследования показали, что для достижения результатов не обязательно полностью менять диету. Однако отказ от определенных продуктов может иметь существенное значение.Ранние исследования показали, что интенсивные изменения образа жизни могут привести к регрессии атеросклероза в течение года.Атеросклероз включает накопление жировых отложений на внутренней стороне стенок артерий, в результате чего они со временем утолщаются и затвердевают.Эти отложения состоят в основном из жировых веществ, которые лишают стенки артерий их эластичности. Со временем это препятствует кровообращению и открывает путь к другим осложнениям, таким как высокое кровяное давление, сердечный приступ, инсульт и внезапная сердечная смерть."Два изменения в рационе питания оказались революционными в обращении вспять состояния. Из двадцати двух участников, участвовавших в исследовании, 18 (82 процента), которые придерживались вегетарианской диеты, ограничивающей потребление жиров до 10 процентов от общего количества калорий, почувствовали улучшение своего состояния. Участники испытали значительную регрессию прогрессирующей ишемической болезни сердца в течение года. Другой ключевой аспект диеты заключается в том, что она ограничивает потребление холестерина до пяти миллиграммов в день", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя исследование.Сбалансированная вегетарианская диета поможет снизить уровень холестерина, если в ней мало насыщенных жиров и много клетчатки. Растворимая клетчатка, содержащаяся в растениях, особенно полезна для удаления бляшек из артерий из-за того, что она действует внутри вен.