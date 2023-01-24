Нарколог рассказал о последствиях полного запрета алкоголя

Сухие законы всегда связывали с криминализацией производства алкоголя и ростом смертности, но такая мера имеет и позитивные последствия, считает главный врач, нарколог Клиники доктора Исаева Даниил Петров.«Если говорить о негативных сторонах, то опыт США 1920-х годов и СССР 1980-х, когда был принят "сухой закон", показывает всплеск криминализации бизнеса по производству алкоголя и рост смертности по причине отравления некачественным алкоголем. Также можно предположить, что может возрасти количество наркоманов и токсикоманов, так как зависимость у людей в любом случае останется, просто поменяются вещества», — считает нарколог.Вместе с тем, Петров отметил, что рекомендации об отказе от алкоголя или полный его запрет поспособствуют ряду положительных для общества и государства изменений. Повысится рождаемость, увеличится продолжительность жизни, снизится бытовая преступность, уменьшится количество несчастных случаев на производстве, психиатрических пациентов, повысится трудовая дисциплина, снизится смертность, увеличатся доходы населения.