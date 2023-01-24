Эту ошибку совершают практически все: «безобидная» привычка, из-за которой выпадают волосы

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Правильно питаетесь, покупаете профессиональные средства для ухода, проходите курс оздоровительных процедур, но волосы все равно продолжают выпадать? Возможно, дело в распространенной привычке, говорит эксперт.Человек ежедневно теряет волосы — это нормальный и естественный процесс. В среднем, у нас выпадает по 50-100 волосинок в день. Это никак не отражается на нашем внешнем виде, ведь место выпавших волос быстро занимают новые.Некоторым повезло: у них от природы густые и крепкие волосы, которым практически не нужен специальным уход и постоянный контроль. Другие люди с печалью называют свою шевелюру «крысиный хвостик» и втирают в нее всевозможные средства, которые обещают эффект здесь и сейчас. Как сделать так, чтобы волосы стали гуще и сильнее?Оказывается, вы можете терять волосы из-за «безобидной» привычки — мыть голову перед сном, а потом ложиться спать с мокрыми локонами. Да-да, из-за этого они сильно портятся, ломаются и могут начать выпадать!— Когда вы ложитесь спать с мокрой головой, то структура волос становится хуже: они сильно путаются, начинают ломаться, становятся слабее. Во сне мы постоянно ворочаемся, а ведь влажные волосы уязвимы. Структура от запутывания становится хуже, результат — ломкость, а потом и выпадение, — говорит эксперт по здоровью Макс Стивенс.Плюс ко всему влажные волосы создают эффект парника: наволочка и подушка сильно намокают, из-за чего создаются прекрасные условия для роста бактерий. Это может спровоцировать грибок, а также различные кожные заболевания: дерматит, псориаз.Что же делать? Во-первых, постарайтесь заменить хлопковые наволочки шелковыми. Они быстрее сохнут, обеспечивают скольжение, тем самым предотвращая спутывание волос.Во-вторых, сушите волосы перед сном. Обязательно полностью, не оставляйте их влажными! Парикмахеры говорят, что это совсем не вредно, если соблюдать несколько правил:пользоваться термозащитными кремами и спреями;не включать фен на полную мощность постоянно;не подносить его слишком близко к коже головы — так можно избежать пересушивания.Мнения врачейврач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эстетической медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДНЕсли перед сном вы не высушили волосы феном и легли спать, то подушка может намокнуть, а если наполнитель подушки натуральный — пух, перо, — возможно появление клещей.Еще одна важная деталь: если вы спите в прохладном помещении, то есть риск переохлаждения головы, предупреждает дерматолог.— Может возникнуть спазм сосудов с последующим возникновением головной боли, а также появлением признаков простуды, — объяснила врач.врач-дерматолог, физиотерапевт, кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия»— Если человек ляжет спать с мокрой головой, то волосы могут приминаться, заминаться, терять объем, травмироваться о подушку, что впоследствии может приводить к ухудшению их качества, — считает кандидат медицинских наук. — Желательно сушить голову не менее чем за 20-30 минут до того, как вы ляжете спать. Советую использовать наволочки не из грубых материалов, в идеале — шелковые.