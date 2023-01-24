Не лишний вес: терапевт Чернышова объяснила, когда большой живот является симптомом болезни

Причинами образования большого живота могут быть опухоли внутренних органов и абдоминальное ожирение. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.По ее словам, абдоминальное ожирение является главной причиной образования большого живота. Такой проблемой в основном страдают мужчины.— Самая частая и очевидная причина образования большого живота — это абдоминальное ожирение. Жир откладывается не на подкожной клетчатке, а в сальнике. Это занавеска из жира, которая прикрывает кишечник от внешних ударов. В основном у мужчин откладывается жир именно там, гораздо больше чем под кожей. У женщин при определенном наборе веса также возможно абдоминальное ожирение, — объяснила Чернышова.Важно помнить, что если у женщины талия больше 80 сантиметров, а у мужчины — больше ста, вне зависимости от роста, то это повод обратиться к врачу, предупредила специалист. Внутренний жир сдавливает внутренние органы и нарушает состояние здоровья.Терапевт подчеркнула, что большой живот может сигнализировать об образовании и росте опухоли, которая может быть злокачественной и доброкачественной.Кроме того, по словам медика, заболевания кишечника тоже приводят к росту живота.Чернышова подчеркнула, что в любом случае увеличение объемов живота — это серьезный повод обратиться к врачу.