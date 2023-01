Отвар из тимьяна и его польза для здоровья

В нашей статье мы расскажем вам о полезных свойствах отвара из тимьяна и объясним, как его приготовить и принимать.Хотите узнать, чем полезен отвар из тимьяна? Если да, то первым делом необходимо знать, что эта ароматная специя используется не только для приготовления различных соусов и блюд. Например, из тимьяна можно готовить горячие отвары.Чем именно полезен отвар из тимьяна?Мы уверены, что с этого момента вы не только станете использовать тимьян для придания любопытных вкусовых ноток и ароматов своим блюдам, но и начнёте готовить из него горячие напитки.Ведь благодаря содержанию тимола и других биологически активных соединений, тимьян очень полезен для здоровья.По информации, опубликованной на портале Phytotherapy Research, это растение обладает широкими возможностями в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности. Стоит особо отметить его антимикробные, антиоксидантные, противовоспалительные и спазмолитические свойства.В продолжении статьи мы подробно ознакомим вас с полезными свойствами этого растения.1. Отвар из тимьяна дезинфицируетСогласно исследованию, опубликованному в International Journal of Molecular Sciences, тимьян обладает эффективным противомикробным действием благодаря своему основному активному соединению, тимолу. Это вещество влияет как на грамположительные, так и на грамотрицательные бактерии.Беспокоят язвочки на слизистой рта? Попробуйте принимать тёплый или остывший отвар тимьяна. Он поможет вам снять воспаление и дезинфицировать полость рта.Тимьян содержит особое эфирное масло, богатое тимолом. Это делает отвар тимьяна сильным антисептиком, который можно использовать для лечения ран, глазных инфекций и порезов на коже.2. Помогает при лечении заболеваний органов дыханияДругим активным соединением тимьяна является карвакрол. Исследования доказали, что он обладает противовоспалительным действием. Кроме того, как подчеркивается в докладе, опубликованном в Avicenna Journal of Phytomedicine, это вещество помогает уменьшить воспаление дыхательных путей, например, при астме.Его даже можно использовать при простуде, бронхите, ларингите и других респираторных заболеваниях. Это объясняется его способностью расширять бронхи. Тем не менее, он не может заменить лечение, выписанное вашим врачом.Итак, при простуде, кашле и других заболеваниях органов дыхания мы рекомендуем лечиться вкусным отваром из тимьяна. Особенно это относится к типичным для зимы болезням, вызванным вирусами и бактериями.3. Отвар из тимьяна бережёт от преждевременного старенияСодержащиеся в отваре тимьяна антиоксиданты и флавоноиды помогают сохранить здоровье клеток организма. Благодаря этим микроэлементам нам удаётся обезопасить себя от преждевременного старения клеток и органов.По данным исследования, опубликованного в Journal of Cellular and Molecular Medicine, антиоксидантные свойства этого растения, особенно розмариновой кислоты, оказывают благотворное воздействие на последствия чрезмерного воздействия ультрафиолетового излучения. В частности, тимьян помогает предотвратить фотостарение и потерю кожей коллагена.Таким образом, отвар из тимьяна можно считать своего рода эликсиром молодости.4. Облегчает предменструальный синдромКак мы уже упоминали выше, тимьян обладает доказанным спазмолитическим действием. Поэтому его отвар позволит снять типичные симптомы предменструального синдрома. Можно пить этот отвар и в течение менструации.Этот напиток способен также облегчать болезненные колики и прочие проблемы.5. Снижает артериальное давлениеРодиной тимьяна являются тёплые регионы Европы и Азии, а также северная часть Африки. Уже в древней Греции это растение использовали в качестве лечебного средства.Ежедневный приём отвара тимьяна нормализует артериальное давление, а также улучшает здоровье артерий и вен.Согласно данным исследования, опубликованного в Acta Poloniae Pharmaceuticalica, экстракт из подвида тимьяна, известного как Thymus linearis Benth, оказывает положительный эффект на снижение частоты сердечных сокращений, давления и холестерина у крыс.Несмотря на то, что для того чтобы подтвердить данный эффект у людей требуется больше исследований, вы можете использовать тимьян для замены соли. Это точно благотворно скажется на вашем здоровье.6. Отвар из тимьяна улучшает настроениеСтрессы, нервное напряжение, депрессия, раздражительность? Не волнуйтесь и обратите внимание на отвар из тимьяна, который содержит карвакрол. Это вещество является натуральным успокоительным средством.Существуют научные доказательства, что благодаря этому напитку организму удаётся вновь стабилизировать активность нейронов. В свою очередь это улучшает самочувствие, повышает настроение и отгоняет тоску.Если у вас был трудный день, этот отвар поможет вам восстановиться. Как вы успели заметить, существует много доводов в пользу этого целебного напитка.Как принимать отвар из тимьянаПриготовление отвара зависит от того, как вы собираетесь его использовать. Можно принимать его внутрь, а можно использовать в качестве местного средства. Это не одно и то же. Хотя оба варианта подразумевают приготовление чая, каждый из рецептов может содержать другие ингредиенты, которые ещё больше усилят целебные свойства напитка.Конечно, следует помнить, что такой отвар является отличным дополнением, но никак не заменой медицинских процедур. При малейших симптомах болезни следует обратиться к специалисту.Ингредиенты:1 столовая ложка листьев тимьяна (10 г)стакан воды (250 мл)Приготовление:Доведите воду до кипения. Как только она закипит, добавьте тимьян.Продолжайте готовить отвар ещё 15 минут.Снимите кастрюлю с огня и дайте напитку настояться. Он должен остыть.Процедите готовый отвар и наполните им ёмкость с пульверизатором.Обработайте готовым средством проблемную область для её дезинфекции и очищения.В случае, если вы хотите принимать отвар внутрь, например, для лечения кашля и простуды, можете использовать для его приготовления и другие ингредиенты.Ингредиенты:1 столовая ложка листьев тимьяна (10 г)Стакан воды1 столовая ложка мёда (30 мл)1/2 лимонаПриготовление:Нагрейте необходимое количество воды.Как только она закипит, добавьте тимьян и готовьте отвар ещё 15 минут.По истечении указанного времени снимите кастрюлю с огня и дайте настояться 10 минут.Процедите и добавьте пчелиного мёда.Выжмите сок из лимона и налейте его в готовый отвар.Пить такой отвар следует горячим.Противопоказания:Язвенная болезнь желудкаЗаболевания сердцаБеременностьВ любом случае не стоит принимать больше одного стакана отвара тимьяна в день. Дело в том, что тимол (один из основных компонентов этого растения) в больших количествах может вызывать побочные эффекты.Кроме того, если вы проходите какое-либо лечение, обязательно проконсультируйтесь у вашего лечащего врача на предмет безопасности приема настоя из тимьяна.