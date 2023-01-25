Трогали какие-то из этих 10 предметов? Немедленно вымойте руки!

На некоторых из них опасных микробов в сотни раз больше, чем на сидении общественного туалета! Рассказываем, сколько микробы живут на предметах.Регулярное мытье рук – самый простой и самый эффективный способ предотвратить развитие инфекций. Разумеется, мы не забываем мыть руки после посещения туалета, перед едой и после возвращения с улицы, но иногда этого недостаточно. Есть особенно опасные предметы, с которыми мы сталкиваемся каждый день – и которые могут нанести большой вред нашему здоровью. Обязательно мойте руки после контакты с этими предметами – и будьте здоровы!ДеньгиБанкноты и монеты – настоящие переносчики опасных инфекций. На каждой денежной единице буквально кишат бактерии, вирусы и даже ДНК домашних животных – и все это оседает на наших руках после каждого посещения магазина. Прямо сейчас в вашем портмоне лежит маленькая инфекционная лаборатория – и вести себя с ней стоит соответствующим образом.Поручни и дверные ручкиПредставляете, сколько человек в течение дня прикасаются к поручням в метро и автобусах, перилам эскалатора? И все опасные микробы и бактерии радостно перепрыгивают с посетителя на посетителя – а потом, когда мы дотрагиваемся руками до губ или глаз, проникают внутрь нашего тела. Мойте руки после поездок на общественном транспорте, а до того старайтесь не трогать руками лицо.Меню в кафе и ресторанахНа обложках и страницах меню в заведениях общественного питания опасных микробов больше, чем на сидениях туалета в этих кафе. Поэтому сделав заказ, обязательно мойте руки – но не раньше!Ручки для письмаМы все реже пишем от руки, но иногда все же нам приходится воспользоваться ручкой или карандашом – и чаще всего это происходит в общественных местах, например, на почте или в отделении банка. И, скорее всего, этими ручками до нас уже пользовались сотни человек – и на них остается множество бактерий. В среднем, на такой «общественной» ручке живет в 10 раз больше бактерий, чем на сидении офисного туалета.ЖивотныеДаже ваша любимая домашняя кошка или собака – потенциальные разносчики опасных инфекций. Что уж говорить о чужих и незнакомых животных? Обязательно тщательно мойте руки после того, как погладили кошку или поиграли с собакой – и не позволяйте собаке облизывать ваше лицо.СмартфоныВо-первых, не реже, чем раз в неделю протирайте экран смартфона, а также те его части, которые часто прикасаются к губам, дезинфицирующими салфетками – чтобы микробы, оседающие на телефоне, не попадали в дыхательную систему. А, во-вторых, обязательно мойте руки после того, как прикасаетесь к экрану телефона – или любым другим экранам. Особенно к тем, которые расположены в общественных местах – например, в банках.Разделочная доска и кухонные губкиВлажная и сырая среда – самое лучшее место для выращивания бактерий. Кухонные тряпки, губки для мытья посуды и разделочные доски – настоящие инкубаторы по выращиванию колоний бактерий. Поэтому регулярно меняйте их и обязательно мойте руки после контакта с ними.Дозаторы мылаМногоразовые дозаторы мыла, особенно те, которые расположены в общественных уборных и душевых – места большого скопления бактерий. Поэтому после того, как вы нанесли мыло на руки, старайтесь больше не прикасаться к этим дозатором – иначе с тем же успехом вы могли бы засунуть руки в унитаз.Любые вещи в кабинете врачаДверные ручки, стол, спинка стула и другие предметы в кабинете врача – все они опасны для здоровья. В течение дня в кабинет входит множество людей – и почти все они чем-то болеют. И вирусы, бактерии и микроорганизмы остаются на этих предметах – а потом остаются на наших руках. Поэтому тщательно мыть руки стоит не только врачу, но и вам – сразу после выхода из кабинета.