Диетолог предупредила о рисках быстрого похудения. Покинувшие вас килограммы могут очень быстро вернуться.Лишний вес набирается довольно быстро. Садясь на диету, хочется столь же быстро избавиться от него. Чем опасно ускоренное избавление от нескольких нежелательных килограммов, объясняет диетолог Елена Тихомирова.По её словам, быстрое похудение возможно либо при полном голодании, либо при употреблении всего 600-800 калорий в сутки. В идеале такое экспресс-похудение должно проходить под контролем врача (в противном случае неизбежен вред для здоровья). Если ваше похудение не контролируется специалистом, то сброшенный вес может вскоре вернуться в двойном объёме, нанеся при этом сокрушительный удар по здоровью."На "умном голоде" возможно сбросить 300–500 граммов жировой ткани и избавиться от лишней воды и отёков. Но нужно учитывать, что такое похудение нельзя проводить без контроля специалиста", — сказала диетолог, подчеркнув, что экспресс-похудение показано лишь здоровым людям, не истязающим себя тренировками и поддерживающим в организме водный баланс.