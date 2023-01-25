Здоровые привычки, которые состарят раньше времени
Врачи перечислили и другие оздоровительные практики, неумеренность в которых только приблизит старческую немощь.
Например, бег — это полезная активность, улучшающая в том числе состояние сердечно-сосудистой системы. Но, если вы не профи, заниматься им нужно не каждый день и, что называется, помаленьку. Делать это нужно на ровной поверхности и в подходящей обуви, а то вместо планируемого профита можно получить растяжения, проблемы с суставами или сердцем, деформацию стопы.
Умываться врачи советуют утром и вечером с использованием средств, подходящих именно вашей коже. Те, кто стараются делать это чаще, доводя количество подходов до ненужных рекордов, рискуют лишить кожу лица необходимого защитного слоя, в результате чего на ней раньше времени могут появиться признаки старения.
Опасно также постоянное использование специального ортопедического корсета, корректирующего осанку, а также мощного солнцезащитного крема. В первом случае мышцы могут просто атрофироваться, и, когда корсет будет снят, осанка только ухудшится, во втором же полный отказ от контакта с солнечным светом сулит проблемы с настроением, работой внутренних органов, циркадным ритмом. Тело нуждается в солнышке для выработки витамина D. Так что тут тоже важен разумный взвешенный подход.
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