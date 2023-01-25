Здоровые привычки, которые состарят раньше времени

То, что всё хорошее хорошо в меру, кажется избитой и банальной мыслью. Что может быть проще — пить воду полезно, но выпивать в день по 5 л чревато проблемами со здоровьем. Тем не менее чувство меры тоже есть не у всех, а качели бывают не только эмоциональными или крылатыми. И тот, кто раньше не отказывал себе в бургерах и картошке фри, может теперь с той же радикальностью вымести из рациона углеводы подчистую. Пользы это, разумеется, не принесёт. Те же углеводы — это один из трёх макроэлементов, необходимых организму, чтобы выжить. Поэтому полное их исключение из рациона чревато проблемами — речь идёт о сердечных заболеваниях, онкологии и общей продолжительности жизни, утверждает доктор медицинских наук Майкл Бол.Врачи перечислили и другие оздоровительные практики, неумеренность в которых только приблизит старческую немощь.Например, бег — это полезная активность, улучшающая в том числе состояние сердечно-сосудистой системы. Но, если вы не профи, заниматься им нужно не каждый день и, что называется, помаленьку. Делать это нужно на ровной поверхности и в подходящей обуви, а то вместо планируемого профита можно получить растяжения, проблемы с суставами или сердцем, деформацию стопы.Умываться врачи советуют утром и вечером с использованием средств, подходящих именно вашей коже. Те, кто стараются делать это чаще, доводя количество подходов до ненужных рекордов, рискуют лишить кожу лица необходимого защитного слоя, в результате чего на ней раньше времени могут появиться признаки старения.Опасно также постоянное использование специального ортопедического корсета, корректирующего осанку, а также мощного солнцезащитного крема. В первом случае мышцы могут просто атрофироваться, и, когда корсет будет снят, осанка только ухудшится, во втором же полный отказ от контакта с солнечным светом сулит проблемы с настроением, работой внутренних органов, циркадным ритмом. Тело нуждается в солнышке для выработки витамина D. Так что тут тоже важен разумный взвешенный подход.