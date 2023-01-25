Эндокринолог Скорогудаева оценила эффективность солей для ванн, содержащих магний

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Одним из важнейших микроэлементов для человеческого организма является магний. Поэтому врачи советуют различными методами справляться с его дефицитом. Врач Ирина Скорогудаева рассказала, поможет ли восполнить нехватку этого микроэлемента соли для ванн с магнием.Специалист отмечает, что переоценивать подобные средства для ванны не нужно. Ведь если бы кожа человека могла пропускать внутрь организма все микроэлементы, которые оседают на ней, проблем с полезными веществами мы бы совершенно не испытывали. Достаточно было бы окунуться в море, дабы снабдить себя необходимым объемом кальция.Однако и бесполезными соли для ванны назвать сложно. Ведь состав таких средств богат на полезные микроэлементы. И для кожи подобные водные процедуры окажутся очень полезны. Главное не переусердствовать, чтобы не нарушить ход биохимических реакций в организме.