Эндокринолог Скорогудаева оценила эффективность солей для ванн, содержащих магний
Специалист отмечает, что переоценивать подобные средства для ванны не нужно. Ведь если бы кожа человека могла пропускать внутрь организма все микроэлементы, которые оседают на ней, проблем с полезными веществами мы бы совершенно не испытывали. Достаточно было бы окунуться в море, дабы снабдить себя необходимым объемом кальция.
Однако и бесполезными соли для ванны назвать сложно. Ведь состав таких средств богат на полезные микроэлементы. И для кожи подобные водные процедуры окажутся очень полезны. Главное не переусердствовать, чтобы не нарушить ход биохимических реакций в организме.
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