Частый просмотр телевизора чреват повышенным риском деменции и уменьшением объема серого вещества

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Два исследования, представленные на конференции Американской кардиологической ассоциации, напомнили о вреде просмотра телевизора. В первую очередь ученых интересовало не содержание телевизионных программ, а время, которое люди проводят без движения.Ученые проанализировали данные крупного исследования «Атеросклероз в местных общинах», которое проводилось в США с 1980-х по 2010-е годы. Их целью было уточнить влияние сидячего образа жизни в среднем возрасте на когнитивные функции и риск деменции в дальнейшей жизни. Поэтому их заинтересовали данные о том, как много времени участники исследования проводили за телевизором.Всех участников опросили, как часто они смотрят телевизор в начале исследования (1987-1989 годы), этот опрос повторили в 1990-х. Участники сообщали не время ежедневного просмотра, а свое субъективное мнение – делают они это редко, средне, часто или очень часто.Первое исследование провела группа ученых под руководством Прийи Палты (Priya Palta) из Колумбийского университета. Авторы сопоставили то, как много участники смотрели телевизор, с результатами когнитивных тестов, которые те прошли в 1990-х годах и в конце исследования (2011-2013 годы).Ученые обнаружили, что показатели когнитивных тестов у людей, смотревших телевизор часто или сравнительно часто, за 15 лет снизились на 7% больше, чем у тех, кто делал это редко. Частый просмотр телевизора был выраженно связан с риском деменции. Эта связь существовала даже у людей, которые утверждали, что делают упражнения.Авторы второго исследования, которым руководила Келли Гэбриел (Kelley Pettee Gabriel) из Американской кардиологической ассоциации, фокусировалось на небольшой группе участников, которым провели МРТ-сканирование головного мозга в 2011 году. Ученые проанализировали снимки и обнаружили, что привычка часто смотреть телевизор связана с уменьшением объема серого вещества по сравнению с показателями людей, которые делают это редко.Серое вещество головного мозга состоит из нервных клеток. Оно играет важнейшую роль во всех функциях организма, включая когнитивные. Обычно чем больше его объем, тем лучше когнитивные функции.Ученые указывают, что просмотр телевизора – тип сидячего времяпровождения. Новые данные показывают, что он может быть связан с ухудшением когнитивных способностей и состояния маркеров здоровья мозга. Поэтому уменьшение сидячего времени очень важно для поддержания оптимального здоровья мозга.Райан Догерти (Ryan Dougherty) из Университета Джонса Хопкинса отметил, что не все типы сидячего времяпровождения одинаково вредят когнитивным способностям. Просмотр телевизора относится к типам активности, которые не стимулируют когнитивную деятельность. С другой стороны, чтение, настольные игры и работа с компьютером скорее помогают предупредить деменцию.