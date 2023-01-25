Иммунолог Шабалина назвала капли для лечения насморка, которые не вызывают привыкания

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Для большинства из нас насморк — это легкая неприятность, которая раздражает, но бесследно проходит. Но врачи предупреждают: не стоит относиться к насморку так беспечно, иногда он грозит осложнениями.«Если насморк лечить, он пройдет за неделю, а если не лечить — то за семь дней», — народную мудрость слышали многие. Однако с действительностью она все же не имеет ничего общего. А еще сильно расстраивает врачей, поскольку создает ложное ощущение того, что ринит (именно так насморк называется в медицине — Прим. ред.) — это несерьезная проблема и можно махнуть на нее рукой.Заложенность и постоянные выделения из носа нарушают сон, снижают аппетит, ухудшают дыхание. В некоторых случаях насморк становится симптомом серьезных проблем со здоровьем. Когда бить тревогу, «Доктору Питеру» рассказала врач аллерголог-иммунолог высшей категории клиники «АБИА» Оксана Шабалина.Врач аллерголог-иммунолог высшей категории, взрослый и детский специалистКак понять, из-за чего возник насморкЧастый насморк с чиханием, заложенностью носа и прозрачным отделяемым из носа — признак аллергического воспаления.Насморк с заложенностью носа и окрашенным отделяемым желтого или зеленого цвета свидетельствует о присоединении микрофлоры бактерий. Он может быть осложнением аллергического ринита или свидетельством того, что человек — носитель постоянной инфекции в носоглотке. В детском возрасте — это часто свидетельствует об аденоидных вегетациях (аденоидите).Насморк в комбинации с кашлем, температурой, прозрачным отделяемым из носа — чаще возникает при вирусной инфекции и проходит через неделю.Почему насморк нужно обязательно лечитьЛюбые виды ринита, если они затягиваются на срок более 7-10 дней, требуют врачебного внимания. Поэтому стоит обратиться к врачу за консультацией. Это объясняется целым рядом факторов:постоянный аллергический насморк без должного лечения может привести к распространению аллергии на бронхи и легкие, развивается бронхиальная астма (примерно в 60 % случаев);постоянный насморк с окрашенным отделяемым из носа может усугубиться воспалением придаточных пазух носа (синуситом), а при неблагоприятном течении — менингитом (воспалением мозговых оболочек).Лечить эти патологии тяжело, долго и не всегда терапия будет эффективной. Поэтому стоит заранее побеспокоиться о своем здоровье. У здорового взрослого человека насморк может быть до 4-х раз в году (у детей, особенно маленьких — чаще). Если насморк беспокоит гораздо чаще, буквально каждый месяц, то нужно обратиться к педиатру, лор-врачу или аллергологу.Взрослым людям, склонным к частым насморкам, лучше использовать в нос с профилактической целью солевые растворы или спреи с микроцеллюлозой. Такие составы формируют барьер между слизистой оболочкой носа и окружающими бактериями и аллергенами. Они безопасны и подходят для частого применения.Если заболел — как правильно лечиться?Первое, что приходит на ум при появлении насморка — «нужно сходить в аптеку за каплями или спреями». И это не всегда верное решение, особенно ввиду того, что препараты «от насморка» делятся как минимум на три разных группы. Для применения каждой из этих групп есть свои показания и противопоказания, а также ограничения по возрасту или определенным группам.Солевые спреиВ составе содержится раствор морской или обычной поваренной соли в разных концентрациях — изотонический (по сути, обычный физиологический раствор или 0,9 %) или гипертонический — соли чуть больше (до 2,2 %).Принципы действия — механически вымывать слизь, помогать снятию отечности, «вытягивать» густую слизь из пазух, разжижать ее, усиливать кровообращение. Эти средства безопасны при лечении любого насморка, они допустимы даже у беременных, кормящих женщин и маленьких детей.Сосудосуживающие средстваОни бывают в форме капель и спреев, именно ими чаще всего «лечат» насморк, хотя они всего лишь помогают на определенное время облегчить симптомы. Ощущение, что нос «пробило», возникает потому, что препараты действуют на сосуды слизистой носа, резко их сужают. Это уменьшает отек и выделение слизи.И все бы хорошо, если бы не побочные эффекты — синдром привыкания, если пользоваться ими более 3-4 дней подряд. В этом случае эффективность снижается, нужно капать чаще, больше, и сосуды реагируют парадоксально, расширяются, и отек только усиливается. Поэтому их применять можно только в крайних случаях.ГормоныТретья группа — препараты с гормонами для местного применения — капли и спреи. Они тоже уменьшают отек, хотя и не так активно, как предыдущая группа. Дополнительно препараты подавляют воспаление, не формируют привыкания, действуя местно, на уровне носа и пазух. Их назначает врач, обычно курсами от 2-3 недель до пары месяцев. Нередко эти препараты могут помочь в лечении хронических, аллергических и вазомоторных ринитов.Но важно помнить и еще одну вещь — насморк чаще всего выступает лишь симптомом определенных болезней. Поэтому лечение должно быть комплексным, с воздействием на основные причины и на весь организм в целом.