Дефицит витамина B12 и железа привел к сильной задержке роста человека

Пациент также испытывал одышку - одышку - при физических нагрузках из-за его недостатков.Витамины и минералы жизненно важны для обеспечения того, чтобы наш организм функционировал в меру своих возможностей. Дефицит может вызвать серьезные и изнурительные побочные эффекты. А в некоторых случаях они могут даже затормозить ваш рост, если они происходят, когда вы моложе.Так было с одним 18-летним мужчиной, который был госпитализирован в медицинский центр с «тяжелой» анемией в результате дефицита витамина В12 и железа. Его история была представлена как тематическое исследование в клинической и экспериментальной педиатрии.Наиболее заметным было то, что недостатки привели к «низкому росту» — его рост составлял 137,7 сантиметра, или четыре фута пять дюймов, и к «задержке полового созревания».Симптомы18-летний пациент поступил в наше учреждение с основными жалобами на низкий рост, препубертатное половое созревание и одышку при физической нагрузке в течение одного года. У него была сильная анемия с уровнем гемоглобина 3,3 грамма на децилитр (г/дл). Осмотр системы при поступлении выявил длительное головокружение и одышку при физической нагрузке, которые в течение последнего года обострились. Он также жаловался на раннее насыщение во время еды, но отрицал желудочно-кишечные симптомы, такие как боль в животе, запор или диарея.При медицинском осмотре он был в сознании, но выглядел хронически болезненным и очень бледным».Медицинский персонал отметил, что его рост 137,7 см и вес 28,9 кг были ниже третьего процентиля для его возраста."Дальнейшие анализы показали, что уровень железа в его сыворотке составлял 23 микрограмма на децилитр (мкг/дл) — ниже нормального уровня от 50 до 170 мкг/дл. Уровни витамина B12 в сыворотке составляли 60 пикограмм на миллилитр (пг/мл) — ниже здоровых уровней 211-911 пг/мл", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.На основании этих результатов у пациента была диагностирована анемия, вызванная комбинированным дефицитом витамина B12 и железа, что связано с нарушением всасывания, вызванным синдромом короткой кишки.