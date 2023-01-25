Нежелание завтракать, тяга к сладкому и еще 8 признаков, что с вашим организмом что-то не так

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Проблемы со здоровьем могут заявлять о себе по-разному. Порой сигналы организма мы не воспринимаем всерьез, ведь они могут быть так похожи на стресс и усталость.Некоторые болезни накрывают резко и сразу, например, грипп или ОРВИ. Симптомы знакомы и понятны: лихорадка, кашель, головная боль, озноб. Сначала мы пробуем лечиться самостоятельно, но если состояние ухудшается, то вызываем врача.Но не всегда опасная патология заявляет о себе напрямую. Наоборот, чем коварнее болезнь, тем безобиднее она может выглядеть на первых этапах. Один из самых ярких примеров — рак. Человек может несколько месяцев и даже лет не знать, что у него в организме появилась агрессивная опухоль.Как понять, что в организме случилась «поломка?» Когда стоит обеспокоиться и обратиться с жалобами к врачу? Эндокринолог Екатерина Янг перечислила 10 тревожных симптомов.Утренние отеки под глазами. Если они вас беспокоят ежедневно, то это уже точно не считается нормой. Некоторые уверены, что для устранения этой проблемы надо просто пить меньше жидкости, но это совсем не так.Неприятный запах изо рта после сна. Конечно, утром нам хочется почистить зубы, чтобы освежить дыхание, — это нормально. Но вот если запах вас сильно беспокоит, а на языке появляется густой белый налет, значит, пора к врачу.Бодрость появляется только после 2-3 чашек кофе. Если у вас была бессонная ночь, то здесь все в порядке. Но если вы спокойно спите по 7-8 часов и все равно чувствуете себя разбитым, значит, организм больше не может восстанавливаться во сне.Нежелание завтракать. Такой симптом сигналит о неправильном рационе — в будущем это может создать вам много неприятных проблем.Вздутие живота после квашеной капусты, сырых овощей, орехов. Верный признак того, что в вашем ЖКТ давно беспорядок, из-за которого эти полезные продукты доставляют лишь дискомфорт.Ощущение тяжести в животе после приема пищи. Если речь не о большом застолье, это повод задуматься о здоровье.Вы не представляете свою жизнь без сладкого. Либо вы недостаточно осведомлены о том, какие это может иметь последствия, либо не знаете, как выстраивать свой рацион, чтобы не зависеть от вкусных, но вредных продуктов. В любом случае, это предупреждает о проблемах со здоровьем.ПМС и болезненные менструации. Многие женщины считают, что в «эти дни» корчиться от боли и мучиться от обильных кровотечений — это норма. На самом деле это совсем не так — вам точно пора к гинекологу.Отеки и тяжесть в ногах к вечеру. Еще один симптом, на которые мы привыкли закрывать глаза. Ноги ноют, болят, есть ощущение, что к икрам привязали тяжеленные камни?Обязательно запишитесь к флебологу.Нежелание заниматься сексом и ночные позывы сходить в туалет «по-маленькому». Деликатные проблемы, о которых стесняются говорить. А зря! Наше либидо — отличный показатель здоровья. А ночных походов в туалет не должно быть, здоровый организм терпит до утра (если перед сном вы не съели огромный арбуз, конечно же).— Эти симптомы многие принимают за норму. На самом деле зачастую проблему можно исправить на ранних этапах быстро и без последствий. Так что не игнорируйте сигналы, которые подает вам организм, — заключила эндокринолог.Почему так необходимы чек-апы организмаНа протяжении всей нашей жизни с организмом происходят разные важные изменения, которые мы никак не ощущаем. Но врачи давно сошлись во мнении: чем старше вы становитесь, тем чаще нужно проходить комплексные обследования, чтобы вовремя обнаружить «поломку» (в том числе и возрастную) и как можно скорее заняться ее устранением.Профессор Михаил Кутушов рассказал, какие анализы стоит сдать каждой женщине после 30 лет, даже если ее ничего не беспокоит.