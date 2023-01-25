Как понять, что возникшая боль в груди является опасной

Боль в груди бывает связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но все же она далеко не всегда говорит о чем-то серьезном и опасном для жизни.

Даже если возникшая боль в груди ощущается как сильная, она может обусловливаться состояниями, которые не несут в себе серьезной угрозы для человека. В частности, это может происходить из-за стресса, тревожности, нетяжелых неврологических нарушений.

Как же понять, что возникшая боль в груди является опасной для человека?

Продолжительность. Стойкая сильная боль является поводом для обращения к врачам, об этом сообщили медицинские эксперты издания Times of India. Они рекомендуют обратиться за помощью, если боль не проходит более пяти минут.

Симптомы. Если боль в груди вызывается серьезными проблемами, то дополнительно могут возникать:

Одышка.
Холодный пот.
Тошнота.
Усталость.
Слабость, дурнота.
Спутанность сознания.
Боли в руках, спине, челюсти.

О чем говорит временный дискомфорт в груди. Когда пронзительная боль в груди возникает внезапно и длится очень недолго (мгновение), это может объясняться травмой ребер или растяжением мышц, а также воспалением в грудной клетке, фибромиалгией или опоясывающим лишаем – заболеванием, похожим на ветряную оспу.

Боль в груди справа. Она часто вызывается проблемами с легкими – например, возникает при пневмонии или другой легочной инфекции, приступах астмы.

Спазмы пищевода. Существует нарушение, при котором возникают аномальные сокращения пищевода, – человек ощущает внезапную сильную боль в груди, продолжающуюся от нескольких минут до часов. Такую боль легко принять за стенокардию.
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