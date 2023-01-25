Тренер рассказал, важны ли для похудения силовые тренировки
Больше всего худеющие стремятся сжечь жир. Связь понятна, но для улучшения физической формы в условиях дефицита калорий важно ещё сохранять мышечную ткань. Поэтому именно силовые тренировки ой как в тему. Они поспособствуют «улучшению композиции тела за короткий срок и фиксации конечного результата», объяснил Артём Тужиков «Спорт-экспрессу».
Тренер обратил внимание на то, что у тех, кто только начал тренироваться, может набраться мышечная масса и без работы над увеличением силы. Но это ненадолго. Для лучшего результата новичку нужно сочетать силовые тренировки с кардионагрузками и диетой.
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