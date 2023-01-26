Польза и вред рябины: об этих уникальных свойствах ягод вы даже не подозревали

Гроздья рябины прочно ассоциируются со снегирями и зимой. Именно эти ярко-красные ягодки раскрашивают парки. Помимо красноплодной есть еще и черноплодная рябина, которая не менее полезна.Эти мелкие ягодки обладают узнаваемым вкусом и очень полезны для здоровья. В нашей стране популярны как традиционная рябина, так и черноплодная. Вкус у нее другой, но растение не менее полезно.Подробнее о пользе и возможном вреде рябины «Доктор Питер» поговорил с врачом-гастроэнтерологом Верой Самсоновой.Сколько песен о ней сложеноНа Руси очень ценили рябину, слагая о ней стихи и песни. Насколько давно ее стали употреблять в пищу — точно не известно. Мнения расходятся, но тот факт, что еще древние русичи ели ее в свежем виде, консервировали, добавляли в блюда и закуски, — это доказанный факт.Важно знать, что существуют два варианта рябины — красная, обыкновенная, на латыни ее именуют sorbus aucuparia, и арония — черноплодная рябина. Помимо них сегодня селекционеры вывели еще и крымскую, желтоплодную, невежинскую. Сейчас насчитывают около 100 сортов этой ягоды.Среди основных различий между аронией и рябиной — происхождение ягод. Если красная рябина — исконно русское растение, то аронию завезли к нам из Северной Америки. Известный селекционер Мичурин повысил ее плодоношение, облагородив кусты.Ограничений очень малоАрония и рябина по-своему уникальные продукты. Они имеют очень ограниченный список противопоказаний к приему. Однако их стоит знать заранее, чтобы не нанести своему здоровью вреда. Среди противопоказаний можно выделить:язвенную болезнь, особенно в стадии обострения;гастриты с повышенной кислотностью;нарушения свертывания крови;повышенную кровоточивость;тромбофлебиты;диарейный синдром.Кроме того, рябину и аронию нужно очень осторожно употреблять при гипотонии. Она расширяет сосуды и снижает давление.Чем полезна черноплодная рябинаЧерноплодную рябину ценят за специфический терпкий, кисло-сладкий вкус. Она богата витаминами, микроэлементами, в ней есть фруктоза и глюкоза, пищевые волокна, что помогает в решении вопроса запоров. Плод используют свежим, замороженным или сушеным.При регулярном приеме черноплодной рябины вы можете добиться следующих позитивных изменений в состоянии здоровья:снижение уровня «плохого» холестерина в плазме крови;снижение уровня артериального давления;профилактика атеросклероза;контроль сахарного диабета;помощь в лечении аллергии, укреплении иммунитета;коррекция нарушений свертывания крови;уменьшение тяжести состояния при ревматической лихорадке;поддержка здоровья глаз, предупреждение ухудшений зрения.Содержание в аронии большого количества пектинов помогает в выведении из организма токсичных продуктов метаболизма при отравлениях, интоксикации алкоголем. Она обладает легким спазмолитическим эффектом, обладает противовоспалительными свойствами. Также у нее определены желчегонное, вяжущее свойства. Ее могут рекомендовать при лучевой болезни, нарушениях баланса гормонов.Полезные свойства красной рябиныНаша традиционная рябина широко используется в фитотерапии, поскольку обладает доказанными лечебно-профилактическими эффектами. За счет высокого содержания каротиноидов она помогает в устранении проблем со зрением, в борьбе с опухолевыми процессами.Высокое содержание витаминов и микроэлементов позволяет использовать ее как общеукрепляющее средство после инфекций, при астении, стрессах, высоких нагрузках.Также она применяется как спазмолитическое, противовоспалительное, кровоостанавливающее средство, помогает в восстановлении целостности сосудистой стенки. Она обладает легким мочегонным, послабляющим и желчегонным действием, помогает снижать давление, обладает потогонным, слабым жаропонижающим свойством.Может применяться красная рябина и при проблемах щитовидной железы, сахарном диабете, гипертонии, геморрое, проблемах с почками и печенью, гастрите с пониженной кислотностью, после кишечных инфекций для восстановления микробной флоры.Как употреблять ягодыРябину и аронию можно есть свежими, но они обладают достаточно специфическим вкусом, который нравится не всем. Кроме того, из ягод готовят соки и морсы, обладающие всеми полезными свойствами самих плодов. Поскольку это зимние ягоды, они отлично хранятся в заморозке, их можно собирать до поздней осени и зимой.Также ягоды сушат и употребляют затем в отварах, настоях, запаривают кипятком в термосе и пьют полученный настой. Их можно добавлять в салаты, консервацию, они обладают антибактериальным свойством.