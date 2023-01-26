Врач Кондрахин назвал заболевания, возникающие из-за негативных эмоций

Медик Андрей Кондрахин: следствием неправильно реализованного стресса и подавленных эмоций могут быть разные проблемы со здоровьем.Врач рассказал в интервью о физических нарушениях, возникающих из-за негативных эмоций. Беседуя с «Вечерней Москвой», Кондрахин предупредил:«Неправильно реализованный стресс может переживаться внутри. Из-за этого состояния центральная нервная система перегружается, в результате чего появляются бессонница, нарушение питания, ритма дня и отдыха».Андрей Кондрахин добавил, что проводившиеся исследования указывают на наличие связи между подавлением эмоций и возникновением и болезней. В частности, подчеркнул специалист, стрессовые и печальные переживания повышают склонность к инфаркту.«Сдерживание гнева может привести к тому, что гнев потом "реализуется" уже на внутренних органах», – дополнил он.Кондрахин уточнил, что люди, которым приходится подавлять и прятать свои тяжелые эмоции, подвергаются риску сердечно-сосудистых патологий, заболеваний органов пищеварительного тракта, включая поджелудочную железу и печень. Врач рассказал, что справляться с переживаниями помогает общение, а также физическая деятельность, спорт. Если самостоятельно справится с эмоциональными проблемами не получается, нужно обратиться к психотерапевту.