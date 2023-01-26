Психиатр Мещеряков объяснил, можно ли описаться от страха

Иногда частые позывы сходить в туалет беспокоят вас не из-за проблем с почками и не из-за того, что вы выпили слишком много воды. Порой все дело в психических проблемах.Сильный стресс влияет на весь наш организм. От страха у нас могут потеть ладони, кожа покрываться мурашками, мы даже начинаем заикаться. Существует также «медвежья болезнь» — это когда при сильном волнении у человека начинается диарея.А что насчет расхожего выражения «описался от страха» — возможно ли такое на самом деле? В своем телеграм-канале врач-психиатр Александр Мещеряков объяснил, как связаны между собой сильные переживания и мочевой пузырь.По словам специалиста, частое мочеиспускание на фоне сильных волнений имеет несколько названий: это явление называют нейрогенный или гиперактивный мочевой пузырь, психогенная дизурия. В особенно тяжелых случаях человек может бегать в туалет «по-маленькому» до 50 раз за день. Причем он может вроде бы только что сделать все свои дела, однако вскоре снова ощутит порыв.При появлении подобных симптомов большинство идут на обследования к урологам, гинекологам и иногда к неврологам, но врачи лишь разводят руками. Однако в некоторых случаях им стоит идти к психотерапевту.Сам по себе гиперактивный мочевой пузырь — не отдельный диагноз, а скорее симптом. И чаще всего, поясняет Мещеряков, он связан именно с тревогой. ?В некоторых случаях этот признак говорит о генерализированном тревожном расстройстве. У человека с таким диагнозом развивается хроническая тревога, причем порой необоснованная. Из-за этого его тело находится в состоянии хронического стресса, он живет с ощущением опасности. Как результат — мышечное напряжение, учащенное сердцебиение, поверхностный сон. Свои последствия есть и для мочевого пузыря.— Если тебе надо сейчас бежать или вступить в бой, то пузырь должен быть пуст. Вот он и старается, — поясняет врач.Еще одна причина учащенного мочеиспускания — социальная фобия. Когда человек очень сильно переживает, что о нем подумают, не покажется ли он смешным, его мочевой пузырь также «приходит на помощь» и делает все, чтобы человек сходил 20 раз в туалет, пока есть возможность.Также частые позывы в туалет могут появляться при соматоформном расстройстве.— Жалобы несколько необычны, люди говорят, что они чувствуют, как мочевой пузырь как бы переворачивается, завязывается в узел, — поясняет врач.Кроме того, частые мочеиспускание могут быть симптомом обессивно-компульсивного расстройства. Для человека поход в туалет может быть защитным ритуалом. Например, он может думать, что будет в безопасности только в том случае, если сходит в туалет ровно 7 раз.В любом случае лечить нужно именно причину проблемы, а не симптом. Поэтому при частых мочеиспусканиях нужно в первую очередь пройти обследования.