3 напитка, которые помогут заснуть и улучшить качество сна – диетолог Пономарева

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Диета играет «неотъемлемую» роль как в количестве, так и в качестве сна, который мы получаем ночью.Не всегда очевидно, почему стало трудно заснуть, но это может быть связано с болезнью, стрессом или беспокойством среди других проблем. Тем не менее, есть несколько простых вещей, которые вы можете попробовать, чтобы помочь заснуть. Наша диета играет неотъемлемую роль не только в количестве сна, которое мы получаем каждую ночь, но и в качестве этого сна.«Поскольку напитки, которые мы потребляем, составляют большую часть нашего рациона, нам нужно тщательно подумать о том, что мы пьем и когда, особенно если мы изо всех сил пытаемся уснуть. Всегда полезно поговорить с врачом, если у вас проблемы со сном, но некоторые из напитков, упомянутых ниже, также помогли многим людям улучшить качество сна», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .МолокоМолоко содержит аминокислоту триптофан, которую организм превращает в серотонин, нейротрансмиттер, играющий роль во сне. Потребление молока перед сном может помочь улучшить сон из-за присутствия триптофана. Важно отметить, что влияние молока на сон может варьироваться от человека к человеку.«Стакан теплого молока перед сном может помочь многим людям уснуть, а для других он может оказаться неприемлемым. У некоторых людей может быть непереносимость лактозы или аллергия на молоко».Ромашковый чайОн обладает естественным успокаивающим эффектом, который может помочь расслабить мышцы и уменьшить беспокойство, что может облегчить засыпание. Ромашковый чай часто используется как натуральное средство от бессонницы и других проблем со сном.«Кружка этого напитка перед сном может вызвать чувство расслабления, которое вам нужно, чтобы заснуть».Чай с мелиссойЧай с мелиссой готовят из листьев растения мелиссы, которая относится к семейству мятных. Он имеет освежающий лимонный аромат и часто используется как естественное средство от беспокойства и проблем со сном. Некоторые исследования показывают, что мелисса может оказывать успокаивающее действие на тело и разум, что может помочь улучшить качество сна.