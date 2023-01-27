7 советов от экспертов по сну – для тех, кто мерзнет по ночам

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Эти простые лайфхаки превратят вашу постель в уютное и теплое гнездышко, в котором вы не замерзнете даже в самые отчаянные холода.Пять вещей, которые стоит купить, чтобы ночи были теплыми даже без обогревателя плюс один странный лайфхак, который действительно работает.Используйте наматрасникЕсли вы еще не купили наматрасник, то стоит это сделать прямо сейчас, и вот почему. Наматрасник из пены с эффектом памяти стоит дешевле ортопедического матраса, но дает дополнительную поддержку — особенно, если ваш вес за пределами стандартных для матраса 80 килограмм. В качестве бонуса, это материал отлично сохраняет тепло тела, так что сначала вы будете греть его, а потом он вас. Для дополнительного тепла выбирайте наматрасник с шерстяным слоем.Не забывайте про основную функцию наматрасника: поддерживать матрас чистым и продлевать срок его службы. На лето купите дышащий топпер, например, с пуховым наполнителем.Добавьте еще один слойЕвропейцы уже давно придумали такой предмет постельного «гардероба» как flat sheet. Это простыня увеличенного размера из плотного хлопка, которую используют в качестве дополнительного слоя под пододеяльник, чтобы реже его стирать, а летом — вместо одеяла. Дополнительный слой ткани, который будет плотнее укрывать вас, чем теплое и объемное зимнее одеяло, сделает ваши ночи теплее благодаря воздушной прослойке между телом, одеялом, одеялом и одеялом, одеялом и внешним миром.Этот зимний лайфхак работает по принципу одежду альпинистов: к телу — хлопок (пижама), сверху — кашемир (ваша дополнительная простыня), сверху — пуховая куртка с непромокаемым слоем (зимнее одеяло).Повесьте плотные шторыХорошие плотные шторы не пропускают свет, а значит, вы будете крепче спать. А еще они не пропускают холод, что особенно важно в старом фонде с деревянными рамами. В качестве бонуса добавьте звукоизоляцию (никаких дворников с их лопатами, скребущими по снегу, в 6 утра) и защиту от летней жары. Незаменимая покупка!Смените простыни на фланелевыеФланель — один из самых теплых материалов для постельного белья, который только существует. К тому же она мягкая и нежная — не зря до изобретения высокотехнологичных материалов малышей кутали во фланелевые пеленки и распашонки. Маленький совет: если у вас есть котик или собака, не пускайте их спать с вами под одеялом ночью и не оставляйте постель незаправленной днем — иначе вовек не избавитесь от шерсти на простынях.Наденьте кашемировые носкиКашемир удерживает втрое больше тепла, чем обычная шерсть; к тому же он мягче всех других сортов шерсти. Лучшее, что можно надеть на ноги, чтобы согреть их (даже если вы любительница высовывать ноги из-под одеяла). Если вам шерстяные носки кажутся слишком «кусачими» и вызывают раздражение, закажите носки из бейби мериноса — эта шерсть настолько нежная, что овечки мерино гуляют в ветреную погоду в плащах, чтобы не испортить прическу. Из нее вяжут одежду даже самым чувствительным младенцам. Подойдет она и вам.Пейте горячие напитки перед сномЕсли в животе будет тепло, то и вам будет тепло. Главное, выберите напитки без кофеина и сахара: чай ройбуш, мятный чай, гингко чай, травяной чай с розмарином или лемонграссом. Можно заварить ромашку или лаванду — или выпить горячего молока с зефирками. Другой способ согреться перед тем, как запрыгнуть в постель — принять ванну. Главное — быстро вытереться и натянуть пижаму.Используйте свечи и керамические горшкиИ наконец самый странный домашний лайфхак, который заменит вам обогреватель. Вам потребуются металлический поднос, керамические горшки для цветов и четыре толстых свечи.