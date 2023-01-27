Что будет, если выпить алкоголь после кодирования

Если коротко, будет очень плохо.Кодирование — это немедицинское название разных манипуляций, которые должны вызвать у человека стойкое отвращение к алкоголю. Для этого используют лекарства, такие как дисульфирам, методы внушения, физиотерапию. Но иногда так даже называют заговоры у бабок.И в этом основная проблема.Что будет, если выпить алкоголь после кодировки дисульфирамомДисульфирам блокирует ферменты, которые помогают людям перерабатывать алкоголь. Поэтому при его приёме в крови накапливается крайне токсичное соединение — ацетальдегид. У человека появляются:сильное чувство жара;покраснение лица и всего тела;невыносимая пульсирующая головная боль;потливость;сухость во рту;тошнота;рвота;головокружение;слабость.Эти симптомы будут мучить человека несколько часов после употребления спиртного. В тяжёлых случаях появятся галлюцинации, помрачение рассудка с бредовыми идеями, тахикардия и перепады давления. Иногда такие эксперименты кончаются смертью зависимого.Так что никогда не принимайте алкоголь после кодирования дисульфирамом.Что будет, если выпить алкоголь после кодировки другими методамиЭто не известно. Как мы уже писали, кодированием можно назвать что угодно. При этом кодировщики могут не ограничиваться внушениями и инструментальными методами и для большей эффективности давать пациентам какие?то вещества. Кто?то будет рассчитывать на эффект плацебо, а кто?то — на реальное действие лекарства. Проблема в том, что никто не исследовал эти методы и никто не знает, что произойдёт с человеком, если он выпьет после такого кодирования.И даже если вы не помните, чтобы вам что?то давали, вы не можете быть уверенным, что это не произошло незаметно для вас. Например, если вы ходили к условной бабке или гипнотизёру. Риск слишком велик, чтобы проверять самостоятельно.Что делать, если очень хочется выпить после кодированияЕсли вам хочется выпить, то лучше позвоните кому?то близкому, с кем можно поговорить об этом. Не стоит рисковать своим здоровьем и срываться. Вспомните, что привело вас к кодированию.А лучше сходите к наркологу. Он оценит ситуацию и объяснит, к чему может привести приём алкоголя. Ну и поможет справиться с желанием выпить.