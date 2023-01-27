Фасоль помогает сжечь жир на животе - диетолог Пономарева

Исследования показывают, что диетическая добавка может положительно и быстро повлиять на состав массы тела.Названный вредным висцеральный жир является предвестником серьезных проблем со здоровьем, от сердечных заболеваний до диабета. Токсичность связана с местонахождением жировика - глубоко внутри вашего живота. Хотя вы, возможно, не сможете увидеть этот тип жира, важно свести его к минимуму. К счастью, исследования показывают, что определенный тип пищи может помочь сжечь его.Фасоль, насыщенная железом и антиоксидантами, содержит большое количество белка и клетчатки, сохраняя при этом низкое содержание калорий.Исследование показало, что обыкновенная фасоль может помочь уменьшить вредный жир на животе. Исследовательская группа изучала влияние фасоли на висцеральное ожирение у крыс из-за «низкого содержания жира» в пище.Результаты показали, что соблюдение пульсового протокола позволило сократить висцеральную жировую ткань и даже сделать крыс легче.«Бобовые, такие как фасоль обыкновенная, являются основными продовольственными культурами, которыми пренебрегают во многих западных обществах, которые переживают пандемический рост распространенности ожирения. Фасоль обыкновенная обладает специфической антиобезогенной активностью, которая может уменьшить влияние ожирения на хронические заболевания у людей с избыточным весом или ожирением. И потенциально снизить риск увеличения веса у взрослых, препятствуя накоплению липидов [жиров] в отложениях висцерального жира», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Висследовании также добавлено, что в настоящее время необходимы дополнительные исследования, чтобы установить прочную связь между бобами и потерей веса.