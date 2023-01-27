Кардиолог Казаченко объяснил, как пассивное курение вредит сосудам

Курильщики, в том числе пассивные, чаще некурящих страдают от атеросклероза. Об этом рассказал кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Казаченко.По словам специалиста, атеросклерозом курильщики болеют чаще тех, кто не курит. А отказ от табакокурения минимум на 30% снижает вероятность и других серьезных заболеваний, например инфаркта и инсульта:"Из своего опыта и опыта знакомых кардиохирургов добавлю, что примерно половина пациентов, которые ранее успешно перенесли операцию после инфаркта, но при этом не бросили курить, рано или поздно сталкиваются с новым инфарктом", — пишет врач.При этом, подчеркивает Александр Казаченко, повторное хирургическое лечение часто затрудняется. Причина — сильное атеросклеротическое поражение сосудов сердца.