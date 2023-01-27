Почему повышен гемоглобин в крови, объяснила врач ФМБА Мартынова

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Низкий гемоглобин — это плохо, но высокие показатели — не лучше. О каких цифрах идет речь и чем опасен повышенный уровень гемоглобина в крови у человека?Анализ на гемоглобин входит в самое простое исследование крови, которое чаще всего назначают врачи для диагностики и контроля лечения многих заболеваний.Кровь для общего анализа крови, который покажет и ваш уровень гемоглобина, могут брать как из пальца, так и из вены. Ее обязательно надо сдавать натощак.Если в результатах анализа показатели гемоглобина оказываются ниже или выше референсных значений (контрольного диапазона), то врач может назначить обследование для выяснения причин.Про опасность низкого гемоглобина знают многие — в организме развивается кислородное голодание, и это может вызвать сбой в работе всех органов. А чем вредит человеку высокий гемоглобин? Разбираемся с врачом научно-клинического центра ФМБА России.Руководитель центра персонифицированной медицины, врач-терапевт-кардиолог-гериатр Федерального научно-клинического центра ФМБА РоссииЧто такое гемоглобин— Это белок-составной компонент эритроцитов (красных кровяных телец), доставляющий кислород к органам и тканям, а также помогающий выведению углекислого газа из организма, — объяснила «Доктору Питеру» Светлана Мартынова, терапевт-кардиолог–гериатр ФНКЦ ФМБА России. — Для мужчин нормальными считаются значения в пределах 125–170 г/л, для женщин — 115–155 г/л. Важно помнить, что в период менструации гемоглобин может снижаться до 100 г/л.От чего зависит уровень гемоглобина— Концентрация гемоглобина в крови зависит от возраста человека, — уточняет эксперт. — Так, у новорожденных показатели выше, чем у взрослых людей. Также важны особенности питания, вредные привычки — особенно курение, показатели железа и фолиевой кислоты, состояние иммунитета, морфологические и функциональные особенности эритроцитов.Пониженный гемоглобин диагностируется в несколько раз чаще, чем повышенный, отмечает врач.Признаки повышенного гемоглобина:усталость, сонливость,частые головные боли и головокружения,ломота в суставах,кишечные колики,образование крупных гематом на месте ушибов.В группе риска — курильщики— Высокие показатели гемоглобина считаются типичными для летчиков и жителей высокогорных населенных пунктов, так как гемоглобин повышается на фоне дефицита кислорода, — объясняет Светлана Мартынова. — В данных случаях рекомендуется пить больше жидкости, снизить употребление красного мяса, стараться есть больше свежих овощей, зелени, кисломолочных продуктов, бобовых, морепродуктов.Также повышенный гемоглобин нередко обнаруживают в крови курящих людей.— Это, в том числе, связано с желанием организма компенсировать гипоксию, возникшую на фоне табакокурения. Для того чтобы нормализовать значения, необходимо отказаться от вредной привычки, — говорит терапевт.Важно, что, несмотря на повышенный уровень гемоглобина, организм курильщиков продолжает испытывать кислородное голодание. А это плохо сказывается на работе важных органов и систем, страдает обмен веществ, появляется риск тромбообразования и возрастает вероятность инфарктов и инсультов.Чем опасен высокий гемоглобин— С точки зрения физиологии данное состояние опасно тем, что при высоком гемоглобине увеличиваются плотность и вязкость крови, — предупреждает врач. — На фоне этого у людей могут наблюдаться повышенное артериальное давление и ухудшение кровоснабжения органов и тканей. Высокий гемоглобин особенно опасен для пациентов с атеросклерозом, так как увеличивает вероятность тромбоза и эмболии, что, в свою очередь, повышает риск возникновения инфаркта миокарда или инсульта.Также повышенный гемоглобин может свидетельствовать о наличии патологического процесса в организме.— Высокие показатели наблюдаются при гемохроматозе, врожденных патологиях сердца и легких, легочной или сердечной недостаточности, заболеваниях бронхов и легких, онкологических новообразованиях печени, почек и надпочечников, некоторых видах лейкозов, тяжелом обезвоживании, — рассказывает терапевт Светлана Мартынова.При выявлении повышенного гемоглобина рекомендуется обратиться к специалисту и пройти комплексную диагностику для выявления причины, спровоцировавшей данное состояние.— Не следует прибегать к самолечению и народной медицине, так как эти действия могут исказить клиническую картину и усугубить течение заболевания, — предупреждает доктор.