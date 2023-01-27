Врач Зяблова: справиться с метеозависимостью помогают отдых и свежий воздух

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Чувствительность к погодным колебаниям часто возникает людей, уже имеющих хронические нарушения, сообщила эндокринолог Елена Зяблова.Врач Зяблова рассказала в интервью, что дискомфортные симптомы метеозависимости могут ощущаться людьми в случаях резкой смены температуры и влажности воздуха, повышения или понижения давления атмосферы, осадков или вспышек на Солнце.«Сама по себе метеозависимость не является болезнью, но она может негативно влиять на симптоматику уже имеющихся проблем со здоровьем и вызывать неприятные ощущения. В их числе слабость и сонливость, головная боль и мигрень, тошнота, перепады настроения, проблемы с концентрацией», - уточнила Елена Зяблова.По словам эндокринолога, метеозависимость бывает свойственна людям, имеющим заболевания сердца и сосудов, а также проблемы с эндокринной системой или хронические дыхательные нарушения. Помимо этого, чувствительность к погодным условиям проявляют обладатели нездоровых суставов и люди, которые перенесли травмы. Входят в группу риска и те, кто имеет психические расстройства, женщины в менопаузе, пожилые люди.Беседуя с «Газетой.Ru», врач подчеркнула, что универсальные советы для избавления от негативных состояний, вызванных метеозависимостью, не работают.«Народные методы, например, кофе или чай с сахаром, отвар шиповника и так далее могут быть эффективными, однако все крайне индивидуально. У кого-то от кофе давление может не подняться, а наоборот, упасть. То же самое касается таблеток от головной боли и других медикаментов», - поделилась медик.Зяблова объяснила, что при обострении метеозависимости людям важно больше отдыхать, меньше читать новостей, достаточно спать. Вдобавок важно хорошо проветривать помещения, совершать пешие прогулки на свежем воздухе.