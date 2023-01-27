8 секретов, как начать день правильно, чтобы быть добрым и продуктивным

Как утро начнется — так и весь день пройдет. Эта мудрость актуальна для многих из нас. Если после сна нет сил и желания что-то делать, высокой продуктивности от себя ждать не стоит.Физиологи давно определили: наша продуктивность в течение дня зависит от утреннего пробуждения и действий в первый час после сна. Если вы заведете себе несколько новых полезных привычек, пробуждение будет простым, настроение — бодрым, а работоспособность — высокой. На протяжении дня хорошие привычки помогут избежать утомления, раздражения, защитить от стресса и сохранить оптимизм до вечера.Сценарий подъема от раздражающего звука будильника, сборы впопыхах, чтобы не опоздать на работу, перекус на бегу или кофе натощак — не лучшее начало дня. Как же правильно? Об этом «Доктору Питеру» рассказала главный врач клиники «Будь Здоров» в Краснодаре, терапевт Инна Меликова.Идеальный сценарийПравильное утро должно выглядеть примерно так: вы пораньше просыпаетесь в идеальном настроении. Встаете, не торопясь, выполняя все гигиенические ритуалы, сытно и вкусно едите, после чего не торопясь отправляетесь по своим делам или приступаете к работе, домашним задачам.К обеду можно выяснить, что более половины задуманных дел с легкостью выполнены. У вас остается еще масса времени для своих хобби, приятных забот и отдыха. Если вы хотите, чтобы ваше утро начиналось так же и день проходил продуктивно, попробуйте применить на практике эти советы.Научитесь вставать пораньшеЕсли утром встать рано, можно успеть сделать много накопившихся дел. Именно в утренние часы мы ощущает максимум энергии и жизненной силы. Но важно, чтобы вы отдохнули, проспав перед этим 8–9 часов. С точки зрения физиологии, идеальное время пробуждения — это 6–7 утра.В это время процессы максимально настроены на подъем — обмен веществ ускорен, повышается температура, ускоряется кровоток. Перестраивайте свой режим плавно, сдвигая ежедневно укладывание и подъем на 15 минут. Постарайтесь ложиться не позднее 21–22 часов. Перед сном проветрите комнату, уберите все гаджеты, оградите себя от негативной информации.Выпейте стакан воды натощакМногие специалисты говорят: стакан воды натощак помогает улучшить пищеварение, проснуться, освежить полость рта. Можно добавить к воде кружочек огурца, дольку лимона. Вода помогает решить проблему запоров, подстегнуть метаболизм, предупредить обезвоживание, улучшить внешний вид и самочувствие.Сделайте несколько простых упражненийУтренняя зарядка — отличный способ взбодриться. Можно сделать три-четыре простых упражнения, чтобы ускорить кровообращение, проснуться, повысить настроение. Отличный вариант — утренние тренировки в спортзале, они гораздо эффективнее вечерних занятий, мотивация для них более высокая.Проветрите комнатуПолезно уделить внимание созданию правильного микроклимата в помещениях. В период ночи окна обычно закрыты, внутри комнат копится углекислота, что провоцирует ощущение усталости, разбитости, недомогание с головной болью. Утром возьмите за правило открывать форточку или окно хотя бы на 10 минут. Если это проблема, используйте кондиционер, чтобы освежить воздух, немного охладить его.Примите контрастный душЧтобы полноценно взбодриться, проснуться и начать день, стоит принять контрастный душ. Он полезен сразу после зарядки или тренировки. Тело будет ощущать легкость и прилив сил. Чередование температуры воды помогает улучшить состояние кожи, повысить тонус сосудов, обладает закаливающим свойством, укрепляет иммунитет, помогает нормализовать работу сердца.Правильно завтракайтеМногие игнорируют завтрак, предпочитая отправляться на работу, выпив только чай или кофе, но не употребляя пищу. Это неправильно. Отказ от завтрака может снизить продуктивность, лишая тело необходимых ему калорий для активности. Снижение уровня глюкозы ведет к вялости, сонливости, мозг хуже работает. Полезными будут белковые завтраки, сложные углеводы. А вот сладким баловаться не стоит, сахар дает всплески глюкозы крови, что негативно отражается на метаболизме.Составьте план дел на деньПолезная привычка, которая позволяет себя дисциплинировать. Составьте план из наиболее важных и второстепенных дел, которые вам нужно сегодня выполнить. После завершения каждого дела делайте в своем плане отметку.Выйдите из дома пораньше и пройдите пешкомЕжедневно нам важно получать как минимум 15 минут физической нагрузки. Поэтому выделите на нее время с утра, пока вы полны сил и активны. Пройдите пешком, поднимитесь по лестнице вместо лифта, погуляйте с собакой, пройдитесь по парку, сходите за продуктами в дальний магазин.Это полезно для вашего сердца и дыхательной системы, тонуса мышц. Кроме того, это поможет вам подышать свежим воздухом, насытить кровь кислородом.