Дерматолог Котова рассказала, чем опасно частое мытье рук и использование антисептиков

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Врач-дерматолог Анастасия Котова рассказала, к каким последствиям может привести частое мытье рук и использование антисептиков.Врач отметила, что пациенты часто вредят сами себе, разрушая липидный слой. Излишняя гигиеничность, стремление в любой непонятной ситуации продезинфицировать кожу могут привести к плохим последствиям."В период коронавируса очень было много проблем с использованием антисептиков: очень подскочило количество экзем, особенно рук, когда их использовали в слишком больших объемах. Всё-таки лучшая физиологическая защита кожи — это липидный слой, неповрежденный. Все остальное — это баловство", — отметила она.Привычка слишком часто мыть руки тоже вредит липидному слою, предупреждает Котова. Злоупотребление различными скрабами и мочалками приводит к такому же результату.