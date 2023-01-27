Как ранний выход на пенсию ухудшает работу мозга

Многие люди стремятся выйти на пенсию раньше: кому-то это позволяет сделать род деятельности, кому-то место жительства. Однако ученые предупреждают – ранний выход на пенсию может быть чреват проблемами в работе мозга.Ученые из Бингемтонского университета США провели исследование. В рамках своей работы эксперты изучили данные уникальной китайской пенсионной программы, которая была введена в 2009 году для борьбы с бедностью среди пожилых людей. Исследователи проанализировали сведения о здоровье, памяти и внимательности тех, кто использовал план досрочного выхода на пенсию, с теми, кто продолжает работать в возрасте 60 лет.В ходе работы эксперты выяснили: у людей, которые вышли на пенсию раньше, снижалась социальная активность, и это напрямую отражалось на их когнитивных функциях. В частности, под ударом оказывались память, внимательность, воображение и логика. Но больше всего страдала зрительная память, а этот симптом довольно часто является предвестником деменции. Эксперты таке отметили, что подобное чаще встречается среди женщин.Однако есть и хорошие новости: специалисты также выяснили, что ранний выход на пенсию благотворно сказывается на здоровье в целом. Во время заслуженного отдыха пенсионеры реже употребляют алкоголь и курят, а еще начинают лучше спать.В заключение работы ученые пришли к выводу, что ранний выход на пенсию скорее полезен для здоровья. А чтобы не развивались когнитивные нарушения, специалисты рекомендовали пожилым людям поддерживать социальную и физическую активность.