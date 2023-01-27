Эксперты рассказали, почему продукты из водорослей активно набирают популярность

В мире сейчас наблюдается бум на продукцию из водорослей – еду и косметику. Содержание белка в расчете на сухое вещество водорослей может составлять от 8% до 40%. Тем временем соя, наиболее богатая белком сельхозкультура, содержит только 25%.«Самая распространенная в России водоросль – ламинария. В отличие от растений на суше, у нее нет корней: она впитывает микро- и макроэлементы из морской воды всей своей поверхностью. Отсюда и такое высокое содержание в ней йода, кальция, магния, фосфора, кремния, кобальта, витаминов B, PP, K. В водорослях – ламинарии и фукусе – много полезных полисахаридов. Один из них – фукоидан: он активизирует иммунитет, ослабляет гастрит, способствует заживлению язвы желудка и 12-перстной кишки. Важнейшее свойство фукоидана – антикоагулянтное: он препятствует образованию тромбов», – рассказывает эксперт в области медицинских биотехнологий и биофармакологии, руководитель департамента биохимии и биотехнологии научно-производственного объединения «БИТ» Анатолий Хитров.Водоросли содержат элементы, необходимые для самоочистки, вывода вредных веществ и продуктов их распада из организма. «Происходит очистка внутренних органов, выведение накопившихся токсинов: брома, фтора, хлора, стронция, цезия», – отмечает эксперт.«Водоросли – идеальная основа для действительно эффективных и натуральных продуктов для ЗОЖ и детокса, функционального и лечебного питания. Например, мы производим и экспортируем такие продукты в 47 стран мира, высоко потребление их и на внутреннем российском рынке», – отмечает Хитров.По данным маркетингового агентства Transparency Market Research, с 2022 по 2031 год мировой рынок водорослей будет расти в среднем на 10,9% в год и к концу 2031-го достигнет $55,67 млрд, говорит начальник отдела маркетинга Архангельского водорослевого комбината Наталья Избудущих.«Ученые уже разрабатывают биотопливо на основе водорослей, которое поможет снизить выброс СО2 и сберечь окружающую среду, используют их как средство для очистки водоемов, создают уличные фонари. Инноваций много, но то, что в России уже сейчас делают из водорослей, – это функциональное питание (суперфуды), БАДы, косметика и фармсубстанции. Общие продажи водорослей в прошлом году выросли более чем на 50%», – говорит эксперт.По словам эксперта, их производство можно увеличить, однако дикорастущие водоросли успевают накопить больше активных веществ.«Мы собираем их вручную в экологически чистых акваториях Белого моря. Комбинат в 2023 году планирует увеличить производство в полтора-два раза по всем позициям, в том числе по йодсодержащим продуктам. Водоросли из северных морей содержат большую концентрацию активных веществ, чем их собратья, которые росли в теплой воде, поэтому здесь у России по сравнению со многими другими странами очевидное преимущество», – заключила Избудущих.