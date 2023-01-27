«Резервы человеческого организма находятся на грани»: как распознать хроническую усталость и чем она опасна

Большинство россиян считают, что в последнее время стали больше уставать. Из них каждый третий отмечает у себя хроническую усталость, еще 14% респондентов признались, что усталость чувствуется гораздо больше к концу года.«Хроническая усталость – это симптом, который сигнализирует о том, что резервы человеческого организма либо уже исчерпаны, либо находятся на грани. В отличие от обычной усталости, которая может быстро пройти после полуденной сиесты или отдыха перед телевизором, хроническая усталость продолжает проявлять себя даже после длительного отдыха. Даже несмотря на продолжительный восьмичасовой сон и отсутствие тяжелой работы, человек все равно продолжает постоянно хотеть спать, у него снижена концентрация внимания и полностью отсутствует мотивация к работе», – говорит специалист.Чаще всего хронической усталостью страдают жители больших городов из-за нехватки времени на сон, еду и физические нагрузки, а также большого количества стрессов, отмечает психолог.«В большинстве случаев хроническая усталость может быть преодолена введением режима питания, сна, отдыха, работы и физических нагрузок. Сбой в организме обычно возникает вследствие дефицита всего вышеперечисленного. Однако, если данная практика не помогает, необходимо обратиться за помощью к врачу, так как причиной хронической усталости может стать физическое заболевание», – заключил Долгицкий.