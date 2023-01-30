Почему лучше спать без нижнего белья

Многие предпочитают спать в пижамах, кому-то удобнее в нижнем белье или ночных сорочках. Врачи же давно настоятельно рекомендуют укладываться в постель, максимально дав телу «дышать».В частности, подобные рекомендации дает доктор Алисса Двек, практикующий гинеколог нескольких медицинских центров Нью-Йорка. На ресурсе Ivona.bigmir.net она аргументирует призыв спать без нижнего белья.В первую очередь, такая свобода телу нужна для более свободного кровообращения и защиты от инфекций. Отсутствие белья не пережимает сосуды, дает коже и мышцам эффективно расслабиться, отдохнуть. На этом фоне и артериальное давление нормализуется, а нижнее белье, да еще и тесное или синтетическое, способно провоцировать его подъемыВторой важный момент: гигиена. Бактерии скапливаются и множатся там, где потоотделение наиболее выражено. Гениталии относятся именно к таким участкам тела. Белье способствует перегреву и накапливанию бактерий, провоцируя развитие инфекций. А у мужчин трусы в формате боксеров еще и могут навредить их фертильности, то есть, способности к зачатию.Если уж без белья никак, то стоит предпочесть легкое, свободного кроя и только из натуральных тканей.