Как отличается иммунная реакция на стресс у оптимистов и пессимистов

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Эксперименты показывают, что иммунная система оптимистов и пессимистов по-разному откликается на стресс. В чем различия и чей иммунный ответ является более эффективным, рассказала сотрудница Университета Кентукки в журнале Brain, Behavior, and Immunity.Эксперт считает, что порой оптимистическая стратегия «глухой обороны» оказывается менее выигрышной, чем умение пессимистов просто уходить в сторону от проблем. Но такая стратегия работает не всегда.Изученные автором статьи исследования не привели к однозначному выводу. Реакция на стресс достаточно индивидуальна. Но некоторые общие выводы все же возможны. Когда стрессовые ситуации не критичны, на среднем уровне или даже более легкие, то оптимисты справляются с ними лучше пессимистов. Иммунная система первых активируется и быстро нейтрализует последствия небольших встрясок.Однако, если деструктивные факторы слишком сильны: тяжелая болезнь, развод, потеря близких, — то тут упорное старание оптимистов выбраться из этой эмоциональной ямы попросту изнуряет организм. Еще хуже, когда они тратят массу сил, чтобы кому-то что-то доказывать, «метать бисер» перед теми, кто не способен их понять. К тому же, чисто психологически для человека, который не ждёт мощного удара судьбы, разочарование бывает слишком сильным.Пессимисты изначально ставят «блок» отстраненности из отрицания, цинизма, неверия. В какие-то моменты это помогает. Они, напротив, не ждут от жизни «пряников», и где-то, подспудно, неприятности даже приносят им мазохистское удовлетворение. Они лишь доказывают в очередной раз их «теорию»: нет в жизни счастья!Но такая тактика тоже опасна. В ситуациях той же болезни, когда нужно мобилизовать ресурсы организма, пессимист чаще опускает руки, плывет по течению. И проигрывает.Какой вывод? Искать золотую середину. Не сдаваться под гнетом реальных негативных обстоятельств. Но и не истощать себя в борьбе «с ветряными мельницами».