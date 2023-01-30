Почему появляется металлический привкус во рту и что с этим делать

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Чаще всего это не опасно. Но следите за симптомами.Странный вкус во рту, как будто вы подержали в зубах старую монету, нередко возникает при серьёзных заболеваниях. Например, гепатитах, нарушениях работы почек, диабете, некоторых видах рака.Но подобные болезни сложно пропустить. На стадии, когда может появиться привкус железа, они обязательно проявляют себя и другими признаками: постоянным плохим самочувствием, слабостью, отёками, необъяснимыми потерей или набором веса, регулярно возникающей болью. Если есть подобные симптомы, немедленно идите к терапевту.Если же вы чувствуете себя неплохо, а металлический привкус всё равно есть, причины его, скорее всего, относительно безопасны. Но в них всё равно стоит разобраться.Каковы причины металлического привкуса во рту и что с этим делатьПривкус металла, появляющийся будто бы сам по себе, — это один из видов расстройства вкусовой чувствительности — парагевзии. Чтобы разобраться, откуда берётся это явление, надо понять, как формируется вкус.За чувство вкуса отвечают вкусовые (расположены на языке) и обонятельные (в носовой полости) рецепторы. Когда в рот что-то попадает, они передают полученную информацию в мозг. А тот, в свою очередь, определяет конкретный вкус: «это сладко», «это горько», «это похоже на шашлык», «это похоже на что-то металлическое». На сложную систему сбора, передачи и обработки информации может повлиять множество факторов.Вот наиболее распространённые причины, которые заставляют наш мозг думать, будто во рту побывал кусочек металла.1. Плохая гигиена ртаЕсли вы нерегулярно и плохо чистите зубы, это может привести к заболеваниям дёсен, например пародонтиту или гингивиту. Такие заболевания нередко сопровождаются кровоточивостью, иногда почти незаметной. Но чувствительные рецепторы фиксируют даже минимальное количество крови. Она богата железом, поэтому мозгу мерещится привкус металла.Что делатьСледите за здоровьем зубов и рта. Регулярно посещайте стоматолога.2. Слишком энергичная чистка зубовВозможно, вы работаете щёткой слишком активно или она излишне жёсткая. Это ещё одна причина, по которой дёсны могут кровоточить.Что делатьОтноситесь к зубам и дёснам максимально бережно, старайтесь их не травмировать. Возможно, вам стоит сменить щётку на более мягкую. Поговорите об этом с вашим стоматологом.3. Интенсивные занятия спортомВо время тренировки лёгкие работают активнее, к ним приливает больше крови. Из-за повышения давления в сосудах в лёгкие может проникать небольшое количество красных кровяных телец. При выдохе они попадают на язык, вызывая металлический привкус.Что делатьНичего. Парагевзия, вызванная физическими нагрузками, пройдёт сама собой, как только вы отдышитесь.4. Приём некоторых мультивитаминовМеталлический привкус во рту может быть следствием того, что вы пьёте биодобавки, содержащие медь, цинк или хром.Что делатьПопробуйте на время отказаться от биодобавок и проследите за своими вкусовыми ощущениями. Если привкус металла больше не появляется, дело в витаминах. Можно продолжать их пить, уже зная о побочном эффекте. Правда, только в том случае, если их вам назначил врач.5. Приём некоторых лекарствПарагевзия — частый побочный эффект при приёме ряда препаратов. К ним относятся:антибиотики, в частности, тетрациклинового ряда, а также кларитромицин, метронидазол;некоторые лекарства для снижения давления;средства, назначаемые при глаукоме;препараты, которые используются при лечении остеопороза и подагры.Что делатьЗагляните в инструкцию к тем лекарствам, которые вы принимаете. Возможно, среди их побочных эффектов обнаружится парагевзия. Если металлический привкус во рту мешает вам жить, посоветуйтесь с лечащим врачом: он подскажет альтернативные препараты, которые не будут менять вкусовые ощущения.6. ПростудаПри ОРВИ нередко страдают носовые ходы и синусы (придаточные пазухи носа). Это нарушает работу обонятельных рецепторов, и мозг получает некорректную информацию. Иногда ему мерещится металлический привкус во рту.Что делатьВыздоравливать, и привкус исчезнет сам собой.7. ПоллинозСезонная аллергия на пыльцу влияет на чувство вкуса так же, как и простуда — нарушая работу обонятельных рецепторов в носу.Что делатьПостараться уменьшить симптомы поллиноза, чтобы он не ухудшал ваше самочувствие.8. БеременностьВ первые месяцы беременности некоторые женщины обнаруживают, что их вкусовые ощущения меняются. Одним из проявлений может стать металлический привкус во рту.Что делатьПереждать. Уже к середине беременности к вам вернутся привычные вкусы.9. Пищевая аллергияОна тоже нередко даёт о себе знать привкусом железа, который появляется после употребления продуктов-аллергенов.Что делатьЕсли вы обнаружили связь между той или иной едой и появлением металлического привкуса во рту, проконсультируйтесь с терапевтом. Он подскажет, как точно выявить аллерген и что с этим делать дальше.10. Повреждения мозгаОни могут быть вызваны травмой головы, нарушениями кровообращения (например, инсультом) и заболеваниями центральной нервной системы (к примеру, развивающейся деменцией). Из-за повреждений часть мозга, которая отвечает за распознавание вкуса, может не работать должным образом.Что делатьМеталлический привкус, вызванный повреждением мозга, становится постоянным спутником. Если вы регулярно ощущаете вкус железа, обратитесь к терапевту и подробно расскажите о своём самочувствии. Врач предложит вам пройти ряд тестов: сдать анализы мочи и крови, в том числе на уровень сахара и гормоны щитовидной железы, сделать кардиограмму и, возможно, МРТ мозга. Это поможет установить правильный диагноз.11. Воздействие некоторых химических веществВысокую концентрацию паров ртути или свинца в воздухе почти невозможно обнаружить без специальных приборов. Но иногда она даёт о себе знать появлением металлического привкуса во рту.Что делатьПроследите, где именно (в каком помещении, местности) вы чувствуете металлический привкус, и как можно быстрее покиньте эту локацию. Если речь о вашем доме или офисе, обратитесь за консультацией в региональное подразделение МЧС.Как ослабить металлический привкус во ртуВ большинстве случаев неприятный привкус исчезает сам — сразу после того, как вы отдышитесь, разберётесь с гигиеной или вылечите простуду. Но пока он остаётся с вами, его можно замаскировать или ослабить. Вот несколько простых способов это сделать.Пожуйте жевательную резинку с отчётливым вкусом, например мятную.Почистите зубы мятной зубной пастой.Съешьте что-то, щедро приправленное специями.Выпейте пару стаканов воды.Откажитесь от сигарет: курение делает металлический привкус во рту более явственным.Если привкус железа не проходит несколько дней подряд, хотя вы вроде бы устранили все возможные причины, обратитесь к терапевту.