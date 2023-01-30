5 случаев, когда живот появляется не от лишнего веса

Многие девушки следят за фигурой – стараются правильно питаться и занимаются спортом, но все равно сталкиваются с проблемой наличия животика. Рассмотрим основные причины появления нежелательных объемов в области талии и узнаем, как бороться с проблемой.Случается, что причиной появления заметного животика не является избыточный вес. Какие еще факторы играют роль в возникновении этой части тела? Предлагаем ознакомиться с пятью случаями, когда животик появляется не по причине лишнего веса. А также способы избавления от него.Причины появления живота1. «Спасательный круг»В этом случае образуются жировые валики по бокам.Такая проблема может возникнуть по причине:чрезмерного потребления сладкого, рафинированных углеводов, алкоголя;малоподвижного образа жизни.Чтобы избавиться от лишних объемов необходимо:исключить их рациона диетические продукты с малым содержанием жира;есть больше яиц, постного мяса, свежих овощей, рыбы жирных сортов, орехов;регулярно заниматься спортом или как минимум больше гулять на свежем воздухе;минимизировать количество алкоголя.2. «Стрессовый живот»В этом случае жировые отложения локализуются вокруг пупка, сам живот при этом довольно плотный.Причинами служат:постоянные стрессы;нерегулярное питание;чрезмерное потребление кофе, нездоровых продуктов (фаст-фуда, чипсов, соленых орешков);проблемы с кишечником.Исправить ситуацию поможет:нормализация режима сна;умеренные физические нагрузки;включение в рацион продуктов, богатых магнием (отрубей, орехов, овощей насыщенного зеленого цвета).3. «Опущенный живот»В данном случае живот заметно выделяется даже у людей со стройной фигурой.Основными причинами появления такой проблемы служат:недавние роды;чрезмерные физические нагрузки;отсутствие разнообразия в рационе;искривление осанки.Исправить ситуацию можно посредством:обогащения рациона клетчаткой, легкими белками и зелеными овощами;отказ от приседаний;равномерное распределение нагрузки на позвоночник.В этом случае также рекомендуется пить больше жидкости.4. «Вздутый живот»Если живот в первой половине дня кажется плоским, а к вечеру «вздувается», то причиной этому могут служить следующие факторы:проблемы с кишечником;аллергическая реакция на определенные продукты питания.Устранить проблему можно с помощью:исключения из рациона хлеба, макарон, дрожжевой выпечки, обработанной молочной продукции, алкоголя;употребления домашнего мяса, рыбы, свежих овощей и достаточного количества воды;плотного завтрака;включения в рацион пребиотиков и пробиотиков.5. «Мамин животик»Если спустя год или больше после родов состояние животика не изменилось, причинами этому могут служить:малоподвижный образ жизни;ослабленные мышцы таза;слишком раннее начало тренировок (отсутствие отдыха после родов).Чтобы исправить ситуацию достаточно:употреблять рыбий жир;включить в рацион орехи и маслины;тренировать мышцы таза (выполнять упражнения Кегеля);отказаться от скручиваний и приседаний;дневной сон.Воспользовавшись этими рекомендациями, вы сможете быстро привести себя в форму.