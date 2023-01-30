Некоторые продукты действуют на организм как природные антибиотики

Медик Марина Макиша: в этих продуктах содержатся вещества, которым присуще антимикробное или бактериостатическое действие.

В интервью врача-диетолога Марины Макиша прозвучало мнение о том, что некоторые продукты действуют на организм как природные антибиотики. В их числе специалист назвала чеснок и лук. Пряные овощи насыщен аллицином и фитонцидами – эти вещества дают противобактериальный и противовирусный эффект.

«Чеснок и лук рекомендуется употреблять в сезон, когда повышен риск распространения различных респираторно-вирусных инфекций. Кроме того, на них стоит обратить внимание при заболеваниях дыхательных путей или пищеварительной системы», - отметила Макиша.

Беседуя с «Лайфом», специалист констатировала, что полезное влияние лука и чеснока на организм может проявляться даже при вдыхании аромата от порезанных овощей.

Еще один природный антибиотик – это имбирь. Врач-диетолог сообщила, что исследованиями было выявлено полезное действие его соединений терпенов. Данные вещества способны уничтожать бактерии, вызывающие воспаление и заболевания желудочно-кишечного тракта.

Также Марина Макиша напомнила о пользе хрена. Он оказывает на организм противобактериальное действие благодаря своей насыщенности веществом лизоцимом и оливковым эфирным маслом.

«Хрен еще с древних времён использовали для лечения различных простудных заболеваний, инфекций дыхательных путей», - поделилась эксперт.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь