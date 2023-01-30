Эндокринолог Янг назвала сигналы организма о серьезной проблеме

По словам медика Екатерины Янг, ощущение крайне неприятного запаха изо рта после пробуждения может говорить о нарушенном здоровье.Из предупреждений эндокринолога Екатерины Янг следует, что при хорошем здоровье не должно быть отталкивающего запаха изо рта. Его наличие – это один из сигналов организма о возникшей проблеме.«У здорового человека даже сразу после сна дыхание свежее и язык не обложен налетом», - заявила специалист.Другим тревожным сигналом тела о пошатнувшемся здоровье эндокринолог назвала утренние отеки, возникающие под глазами. Их появление может быть совсем не связано с количеством потребляемой жидкости. Если человек контролирует свое питье или потребление соли, но отеки на лице все равно возникают, – нужно обязательно обратиться к терапевту, по необходимости обследоваться.«Кроме того, верный признак, что в вашем ЖКТ давно беспорядок, – дискомфорт от полезных продуктов. Не игнорируйте вздутие после квашеной капусты, сырых овощей, орехов», - посоветовала эксперт.Янг добавила, что также тревожным сигналом неполадок со здоровьем является повышенная зябкость, чрезмерная чувствительность к холоду. Подобным образом может проявляться такое нарушение в работе щитовидной железы как гипотиреоз, при котором железа выделяет недостаточно гормонов и создается их дефицит. Кроме того, постоянные жалобы на холод и замерзание могут быть сигналом других патологий, резюмировала врач:«Когда человек часто мерзнет, может указывать на железодефицитную анемию, несбалансированное питание, дефицит белков, жиров, витаминов, нарушение работы гипоталамуса, регулирующего температуру тела».