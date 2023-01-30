Эндокринолог Янг назвала сигналы организма о серьезной проблеме
Из предупреждений эндокринолога Екатерины Янг следует, что при хорошем здоровье не должно быть отталкивающего запаха изо рта. Его наличие – это один из сигналов организма о возникшей проблеме.
«У здорового человека даже сразу после сна дыхание свежее и язык не обложен налетом», - заявила специалист.
Другим тревожным сигналом тела о пошатнувшемся здоровье эндокринолог назвала утренние отеки, возникающие под глазами. Их появление может быть совсем не связано с количеством потребляемой жидкости. Если человек контролирует свое питье или потребление соли, но отеки на лице все равно возникают, – нужно обязательно обратиться к терапевту, по необходимости обследоваться.
«Кроме того, верный признак, что в вашем ЖКТ давно беспорядок, – дискомфорт от полезных продуктов. Не игнорируйте вздутие после квашеной капусты, сырых овощей, орехов», - посоветовала эксперт.
Янг добавила, что также тревожным сигналом неполадок со здоровьем является повышенная зябкость, чрезмерная чувствительность к холоду. Подобным образом может проявляться такое нарушение в работе щитовидной железы как гипотиреоз, при котором железа выделяет недостаточно гормонов и создается их дефицит. Кроме того, постоянные жалобы на холод и замерзание могут быть сигналом других патологий, резюмировала врач:
«Когда человек часто мерзнет, может указывать на железодефицитную анемию, несбалансированное питание, дефицит белков, жиров, витаминов, нарушение работы гипоталамуса, регулирующего температуру тела».
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий