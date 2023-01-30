Зачем чистить зубы два раза в день

Проблемы с зубами многих пугают не столько в аспекте здоровья и эстетики, сколько в финансовом плане. Чтобы не оставить зарплату в стоматологии, нужно соблюдать правила гигиены полости рта. Чем чревато пренебрежение ирригатором и зубной нитью, рассказали в эфире подкаста «Лайфхак».Стоматологи рекомендуют чистить зубы дважды в день не менее двух минут. Тем, кто носит брекеты и другие несъёмные конструкции, обращаться к зубной щётке нужно чаще. Врачи не советуют пренебрегать ирригатором, ополаскивателем и зубной нитью.Если не чистить зубы, на их поверхности образуется налёт — липкая плёнка из углеводов, бактерий и продуктов их жизнедеятельности — кислот, которые разрушают эмаль. Чаще всего это приводит к кариесу, но могут быть и другие последствия.Что будет, если не уделять гигиене ротовой полости должного внимания?1. КариесЧем больше налёта, тем больше разрушается эмаль. Бактериям ничего не стоит поразить самые уязвимые части зуба и оставить дырки.2. Проблемы с дёснамиВоспаление дёсен проходит в несколько стадий. Сначала ткани набухают и кровоточат — это первая стадия, гингивит. Дальше происходит пародонтит и периодонтит — связочный аппарат, который удерживает зуб на месте, воспаляется. Зубы расшатываются, область вокруг заполняется гноем, появляется неприятный запах изо рта. Воспаление сопровождается болевыми ощущениями во время пережёвывания пищи.«У людей с хроническим воспалением дёсен выше риск развития сердечных заболеваний, инсульта, деменции и других серьёзных проблем», — говорит ведущий подкаста.3. Выпадение зубовЗапущенные воспаления дёсен приводят к выпадению зубов. Потери можно восполнить имплантами или протезами, но кости челюсти продолжат истончаться и проблемы с жеванием никуда не денутся.4. Зубной каменьЕсли чистить зубы не так часто, как нужно, налёт превратится в зубной камень. Это комфортная среда для бактерий, они размножатся и начнут атаковать в дёсны, вызывая инфекции.5. Запах изо рта и неприятный привкусНа запах изо рта влияет количество бактерий. Чтобы избежать затхлого душка, счищать налёт нужно регулярно.