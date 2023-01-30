Зачем чистить зубы два раза в день
Стоматологи рекомендуют чистить зубы дважды в день не менее двух минут. Тем, кто носит брекеты и другие несъёмные конструкции, обращаться к зубной щётке нужно чаще. Врачи не советуют пренебрегать ирригатором, ополаскивателем и зубной нитью.
Если не чистить зубы, на их поверхности образуется налёт — липкая плёнка из углеводов, бактерий и продуктов их жизнедеятельности — кислот, которые разрушают эмаль. Чаще всего это приводит к кариесу, но могут быть и другие последствия.
Что будет, если не уделять гигиене ротовой полости должного внимания?
1. Кариес
Чем больше налёта, тем больше разрушается эмаль. Бактериям ничего не стоит поразить самые уязвимые части зуба и оставить дырки.
2. Проблемы с дёснами
Воспаление дёсен проходит в несколько стадий. Сначала ткани набухают и кровоточат — это первая стадия, гингивит. Дальше происходит пародонтит и периодонтит — связочный аппарат, который удерживает зуб на месте, воспаляется. Зубы расшатываются, область вокруг заполняется гноем, появляется неприятный запах изо рта. Воспаление сопровождается болевыми ощущениями во время пережёвывания пищи.
«У людей с хроническим воспалением дёсен выше риск развития сердечных заболеваний, инсульта, деменции и других серьёзных проблем», — говорит ведущий подкаста.
3. Выпадение зубов
Запущенные воспаления дёсен приводят к выпадению зубов. Потери можно восполнить имплантами или протезами, но кости челюсти продолжат истончаться и проблемы с жеванием никуда не денутся.
4. Зубной камень
Если чистить зубы не так часто, как нужно, налёт превратится в зубной камень. Это комфортная среда для бактерий, они размножатся и начнут атаковать в дёсны, вызывая инфекции.
5. Запах изо рта и неприятный привкус
На запах изо рта влияет количество бактерий. Чтобы избежать затхлого душка, счищать налёт нужно регулярно.
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