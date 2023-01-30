Соевая мука оказалась эффективна для снижения холестерина

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Исследователи обнаружили у соевой муки способность снижать холестерин подобно статинам.Журнал Antioxidants опубликовал полученные учеными данные о том, что потребление соевой муки, богатой белком B-конглицинином, может эффективно снижать уровень «плохого» холестерина в крови. Специалисты пришли к выводу, что влияние сои на метаболизм холестерина может объясняться не только концентрацией и составом белка, но и содержанием пептидов, которые высвобождаются во время пищеварения в желудочно-кишечном тракте.Команда специалистов изучила 19 сортов соевой муки, каждый из которых содержал разные пропорции двух белков – глицинина и B-конглицинина. Используя моделирование пищеварительного процесса человека, ученые идентифицировали 13 биоактивных пептидов, выделяющихся из муки в процессе ее усвоения. Большинство этих пептидов происходит из названных двух белков.Исследователи заявили, что соевые пептиды могут, подобно препаратам-статинам, ингибировать выделение холестерина печенью и препятствуют накоплению жиров в крови. При этом они могут действовать не менее эффективно, чем симвастатин – популярный препарат, используемый для лечения высокого уровня «плохого» холестерина и жиров в крови. Кроме того, компоненты сои оказались хорошими борцами с окисленным холестерином ЛПНП , который считается одним из ключевых факторов риска атеросклероза.Также авторы проекта полагают, что использование сои может быть эффективным для терапии ожирения печени.