Что станет с человеком, если он заболеет бешенством

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Бешенство — инфекционное заболевание, которое провоцирует вирус Neuroryctes rabid. Он поражает нервную систему, вызывает энцефалит мозга. Заразиться бешенством можно от больного животного. Для этого необязательно быть укушенным - достаточно, чтобы зверь лизнул поврежденную кожу, например, оцарапанную руку.Инкубационный периодПереносчиками заболевания служат птицы, грызуны и более крупные животные. Люди заражаются от собак (в 60% случаев); лисиц (24%); кошек (10%); волков (3%); крыс и других животных (3%).Бешенство у зараженного человека проявляется не сразу. Инкубационный период равен 1—3 месяцам. В редких случаях вирус проявлял себя уже спустя 12 дней после заражения. В медицине регистрировались случаи, когда человек был носителем вирусной инфекции более года и только спустя такой большой период заболевал и погибал.Картина болезниБолезнь развивается по стадиям. На первом этапе у зараженного начинаются зуд, боль и жжение в области укуса. Ранка может зарубцеваться, но отек долгое время не сходит. Болезненные ощущения распространяются вверх по конечности, если была укушена рука или нога. Если человека был укушен в лицо, у него возникают галлюцинации.Почти сразу же начинается поражение нервной системы. Зараженный переживает сильнейшую депрессию, пребывает в угнетенном состоянии, видит страшные сны, страдает от отсутствия аппетита. На протяжении всего периода держится повышенная температура. Иногда может наблюдаться обратная реакция — психомоторное возбуждение.На второй стадии у пациента развивается непреодолимая водобоязнь. Даже попытка выпить стакан какого-то напитка или звук текущей воды провоцируют спазмы в горле и страх удушья. Больной почти постоянно пребывает в состоянии сильного возбуждения, страдает галлюцинациями, обильно потеет.Как и у бешеных животных, у человека наблюдается обильное слюнотечение. На фоне поражения мозга возникают приступы агрессии (человек рвет на себе одежду, нападает на окружающих). Если во время одного из таких приступов не наступила смерть, то начинается паралич лица и конечностей. Это верный знак приближающейся кончины. Больной успокаивается, но затем наступает паралич сердца и гибель.Как распознать больное животноеПроблема этого заболевания заключается в том, что его практически невозможно излечить, если клинические симптомы уже проявились. Остановить развитие болезни можно только при помощи вакцинации. Антирабическую вакцину необходимо провести срочно, сразу же после укуса.Нужно помнить, что даже домашняя кошка может быть носительницей вируса, если она контактировала с больным дворовым животным. Инкубационный период вируса у животных занимает 3—10 дней, поэтому узнать на ранней стадии заражения, что питомец уже болен, нельзя. Он может вести себя спокойно, но в крови при этом будет присутствовать огромное количество вируса. Такое животное очень заразно.Когда вирус захватил нервные клетки, начинают проявляться симптомы бешенства: агрессия (животное нападает без видимых причин, болезненно реагирует на любые раздражители), слюнотечение (слюна может течь «рекой» или, как пена, собираться в уголках пасти). Наблюдать домашнее животное хозяину легче, поэтому если питомец неожиданно стал вялым, забивается в темные углы, почти ничего не ест, его нужно срочно вести к ветеринару!В стадии возбуждения собака почти непрерывно рычит, лает до хрипоты. Ее раздражает все: любой окрик, резкий свет и пр. Из-за спазмов мускулатуры глотки она не может пить воду. У животного обильно течет слюна, челюсть отвисшая, язык вываливается из пасти. Часто бывает помутнение роговицы глаз. После стадии возбуждения начинается период относительного спокойствия, когда животное становится навязчиво ласковым. Это первый признак приближения паралича и последующей смерти.Человеку нужно помнить, что прогнозы у этой болезни всегда неблагоприятные. За всю историю современной медицины были зафиксированы всего два случая выздоровления, которые врачи могут объяснить только особенностями иммунного ответа организма. В обоих случаях это были 15-тилетние подростки, которых можно назвать настоящими счастливчиками.